Finalmente disponibile in Italia il nuovo realme Narzo 30 5G, disponibile all’acquisto su AliExpress. Vediamo insieme le sue caratteristiche

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, lancia in Italia Narzo, una nuova serie di smartphone pensata per offrire ai giovani utenti tecnologie altamente performanti a prezzi competitivi. Questi dispositivi, che saranno caratterizzati dalla combinazione dei migliori processori del segmento con funzionalità per il gaming, saranno disponibili in esclusiva sul marketplace AliExpress.

Narzo 30 5G, dotato di processore 5G Dimensity 700, di un display ultra fluido a 90Hz e di una batteria da 5000mAh, debutta in Italia a 245€. Dal 26 al 28 maggio sarà disponibile in pre-ordine su AliExpress a un prezzo speciale: 164€.

La serie Narzo

La serie Narzo prende il nome da un personaggio virtuale creato da realme, punta a soddisfare le esigenze degli appassionati di videogame e di chi è alla ricerca di dispositivi performanti. Dotati dei migliori processori del loro segmento, gli smartphone della serie Narzo mirano a diventare i migliori e i più convenienti smartphone per il gaming di fascia media. La nuova linea di dispositivi di realme, inaugurata in Italia da Narzo 30 5G, sarà disponibile su AliExpress.

“realme, il cui motto agli esordi era ‘Power Meets Style‘, è ora un brand noto per la sua capacità di offrire ai consumatori tecnologie all’avanguardia. Con l’arrivo di Narzo, realme continua a puntare sulla ‘potenza’, mettendo a disposizione dei giovani utenti dispositivi orientati al gaming e dalle performance elevate, rivoluzionando il segmento degli smartphone dal prezzo contenuto.”

— commenta Madhav Sheth, CEO di realme India ed Europa.

Narzo 30 5G in vendita in esclusiva su AliExpress

Narzo 30 5G integra Dimensity 700 per offrire un’esperienza 5G di alto livello. Questo processore, realizzato con un processo a 7nm — più efficiente del 28% rispetto al processo a 8nm — e caratterizzato da tecnologie avanzate in termini di CPU e GPU, garantisce le migliori prestazioni 5G all’interno della sua fascia di prezzo. Dimensity 700 integra nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 con velocità massima di 2,2GHz, mentre la GPU Arm Mali-G57 MC2 raggiunge la velocità di clock di 950MHz. Narzo 30 5G supporta due SIM 5G ed è compatibile con sistemi SA/NSA, oltre che con le principali bande di frequenza 5G.

Display a 90 Hz e batteria da 5000 mAh

Narzo 30 5G dispone di un display ultra fluido con un refresh rate pari a 90Hz, per sessioni di gaming prive di lag. Lo schermo da 16,5cm (6,5″) FHD+ regala colori straordinari e un’esperienza visiva di alta qualità grazie a una frequenza di campionamento del tocco pari a 180Hz e una luminosità massima di 600 nit.

La batteria da 5000mAh è supportata dal sistema Smart 5G Power Saving per far fronte ai consumi energetici generalmente più alti connessi all’utilizzo del 5G. La tecnologia Smart 5G, rilevando in modo intelligente il segnale circostante, all’occorrenza passa automaticamente dal 4G al 5G, mentre la modalità Super risparmio energetico limita i consumi ottimizzando la CPU e le impostazioni dello smartphone, tra cui la retroilluminazione. Inoltre, il sistema è in grado di bloccare automaticamente le app inattive per estendere la durata della batteria.

Narzo 30 5G è caratterizzato anche da:

Una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP, lente B/N per i ritratti e obiettivo per le macro

con sensore da per i ritratti e per le Una fotocamera frontale da 16MP (f/2.1) che supporta le modalità Ritratto e AI beauty

da (f/2.1) che supporta le modalità e Cinque filtri notturni

Un design sottile e leggero (8,5 mm x 185 g)

(8,5 mm x 185 g) Triplo slot per le schede per espandere la memoria fino a 1TB

per le schede per fino a La tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion), capace di convertire la ROM in RAM virtuale

(Dynamic RAM Expansion), capace di la in Lettore laterale di impronte digitali

di realme UI 2.0 basata su Android 11

In Italia Narzo 30 5G è disponibile nella configurazione con 4GB RAM + 128GBROM in due colorazioni: Racing Silver e Racing Blue. Ricordiamo che dal 26 al 28 maggio sarà in promozione su AliExpress a un prezzo speciale: 164€, anziché 245€.

Acquisterete il nuovo smartphone di realme? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.