realme GT realme Book: nuovi smartphone e nuovo laptop

Sono stati annunciati i nuovi telefoni realme GT e il nuovo laptop realme Book con display 2K. Vediamo assieme le caratteristiche

Per celebrare 100 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo, realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato l’uscita di due nuovi smartphone mozzafiato nella sua serie GT, segno dell’espansione della famiglia di prodotti di fascia alta ad un prezzo conveniente: il realme GT Master Edition e il realme GT Explorer Master Edition. Inoltre, per la prima volta in assoluto, realme ha rivelato la propria espansione nella categoria dei laptop con realme Book, un laptop sottile con display 2K creato con il design distintivo del brand. Per l’azienda, si tratta di un importante passo in avanti nella costruzione del suo ecosistema AIoT 1+5+T, grazie ad una suite di prodotti più ricca che mai.

“Da quando abbiamo fondato realme, non ci siamo mai allontanati dalla nostra missione di portare prodotti d’avanguardia per i giovani di tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare che stiamo commercializzando nuovi prodotti AIoT per i 100 milioni di fan di realme in tutto il mondo, per donare alla giovane generazione prodotti con caratteristiche ed esperienze che possano ispirarli e farli divertire.”

— ha dichiarato Sky Li, CEO e fondatore di realme.

realme GT: la vera potenza

Fondendo l’eleganza del design con l’abilità tecnica, la serie realme GT Master Edition cerca di elevare la capacità dei giovani di esplorare e creare, grazie ad un telefono di fascia alta che è tanto conveniente quanto eccezionale.

Ispirato dall’importanza del viaggio nella vita dei giovani, realme ha collaborato con il rinomato designer Naoto Fukasawa per progettare la serie realme GT Master. Il noto designer ha realizzato i prodotti con un unico design in mente: le valigie. La parte posteriore del telefono è incisa per riflettere la griglia ondulata di un trolley, realizzando così il primo design di questo tipo in pelle vegana mai applicato ad uno smartphone.

Ereditando le prestazioni della serie GT, il realme GT Explorer Master Edition è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870 con RAM fino a 12GB, mentre il GT Master Edition utilizza il processore Snapdragon 778G 5G con RAM fino a 8GB. Entrambi gli smartphone supportano il Vapor Chamber Cooling System, ereditato dalla serie GT, consentendo così ai device di gestire facilmente potenti sessioni di gaming.

Tutti i telefoni sono dotati anche di una fotocamera selfie Sony da 32MP, mentre il GT Explorer può contare su una fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP con OIS, ed il GT Master Edition ha in dotazione una fotocamera principale da 64MP. Grazie a queste strabilianti caratteristiche, non solo le immagini rimangono sempre nitide e vivide sia quando fatte di giorno che di notte, o nel passaggio da portrait a landscape mode, ma gli utenti possono ora godersi la prima modalità di street photography in assoluto, grazie ad una messa a fuoco fissa e dei filtri appositamente selezionati per la fotografia di strada, proprio come quelli che si vedono solo sulle fotocamere Pro Street DSLR.

Le immagini prendono vita su uno straordinario schermo Samsung AMOLED, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz su entrambi i telefoni. GT Explorer Master Edition utilizza un display curvo a 56 gradi, con regolazione della luminosità a 10240 livelli e supporto HDR10+, ed include anche Dolby Atmos Dual Speakers e Tactile Engine.

Le caratteristiche del realme Book

Come primo laptop del brand, realme Book si presenta in un corpo di metallo dal design super sottile da 14,9mm, disponibile nelle combinazioni di colori blu e grigio.

È dotato di un display full vision a 2K da 14 pollici, con un picco di luminosità a 400nit e uno schermo a rapporto 3:2, che, se comparato ai tradizionali display 16:9, è in grado di mostrare più informazioni, specialmente in applicativi come Microsoft Office.

realme Book è alimentato da un processore Intel Core di undicesima generazione, con sistema di raffreddamento a doppia ventola “dual-fan Storm“, garantendo che anche i comandi durante le sessioni di gaming vengano eseguiti in modo impeccabile. Il laptop ha più di 16GB di RAM LPDDR4x a doppio canale e fino a 512GB di archiviazione SSD PCIe. Il dispositivo si ricarica grazie a tecnologia di ricarica SuperDart da 65W e gode di una batteria fino a 11 ore di durata.

Per quanto riguarda la connessione, è dotato di una porta Thunderbolt 4 con 4 porte USB (solo nella versione i5), una porta audio per jack a 3,5mm, una porta Type-A, una porta Type-C ed infine supporta anche la nuova tecnologia Wi-Fi 6.

realme Book è dotato di 2 altoparlanti HARMAN, che garantiscono l’effetto sonoro stereo DTS HD, con cancellazione delrumore e doppio microfono, rendendo così il PC perfetto per lo smartworking e lo studio.

La funzione “PC Connect” di realme consente inoltre agli utenti di sincronizzare i propri telefoni con il laptop ed accedere facilmente alle applicazioni, rendendo il lavoro e lo studio ancora più facili. Il laptop si presenta con Windows 10 preinstallato.

realme Book ha una tastiera retroilluminata a tre livelli con una pressione dei tasti da 1,3mm, ed il pulsante di accensione che funziona anche come dispositivo per il riconoscimento delle impronte digitali.

Nonostante i numerosi prodotti AIoT già disponibili, l’arrivo di realme Book rappresenta un significativo passo in avanti nell’espansione della sua linea di prodotti. Rimanendo fedele al proprio slogan “Dare to Leap“, realme si proietta nel futuro con nuovi prodotti all’avanguardia e costruisce un ecosistema sempre più ampio e ricco di dispositivi interconnessi ed in grado di rendere la vita quotidiana ancora più stimolante per le giovani generazioni.

Prezzi e disponibilità

I prezzi e la disponibilità in Italia dei prodotti annunciati verranno presto comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

Cosa ne pensate dei nuovi prodotti di realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.