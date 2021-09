Realme GT Master Edition arriva in Italia: in promozione online il 6 e il 7 settembre

Realme ha recentemente celebrato il traguardo di 100 milioni di telefoni venduti in tutto il mondo presentando il mid-range killer realme GT Master Edition, il primo dispositivo sul mercato europeo con processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G

Realizzato in collaborazione con Naoto Fukasawa, il nuovo realme GT Master Edition si è aggiudicato il prestigioso iF Design Award 2021 che ha premiato l’innovativo design ispirato al viaggio, in qualità di esperienza chiave nella vita dei giovani. Da oggi debutta anche in Italia accompagnato da una promozione di lancio che vede protagonista la configurazione con 6GB RAM/128GB ROM. Il 6 e il 7 Settembre sarà in vendita online su Amazon e sui siti ufficiali di Unieuro, Tim e realme a 299€ anziché 349€. La versione 8GB RAM/256GB ROM sarà invece disponibile a 399€.

realme GT Master Edition: design

Fukasawa ha tratto ispirazione dalle valigie per progettare la parte posteriore del modello Voyager Grey, in pelle vegana e caratterizzata da una particolare trama in rilievo che ricorda quella dei trolley. Lo smartphone regala una sensazione di comfort grazie alla soffice consistenza e al piacevole aspetto della pelle vegana impreziosita dalla firma del celebre industrial designer. Oltre al modello firmato, il device è disponibile in Italia anche in altre due colorazioni: Cosmos Black e Luna White rispettivamente ispirati alla misteriosa immensità dello spazio e al chiaro di luna.



realme GT Master Edition: scheda tecnica

Il dispositivo integra il processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato con processo a 6 nm, ed un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Grazie a questa combinazione, lo smartphone può gestire al meglio anche le sessioni di gioco più impegnative. È dotato inoltre di una fotocamera principale posteriore da 64MP affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 119° ed una lente macro. La camera anteriore è invece un sensore Sony da 32MP. Ad arricchire la dotazione fotografica ci pensa un’esclusiva modalità di street photography che, grazie alla tecnologia DIS (Dynamic Image Snapshot) e ai filtri appositamente pensati per la fotografia di strada, garantisce immagini nitide e vivide in qualsiasi situazione. Questo smartphone vanta poi un display Samsung AMOLED da 6,43” con frequenza di aggiornamento a 120Hz e frequenza di campionamento del tocco di 360Hz. La batteria da 4300mAh supporta la ricarica rapida SuperDart a 65W, la quale consente di arrivare al 100% di carica in soli 33 minuti.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone marchiato realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!