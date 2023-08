Realme GT 5: presentato ufficialmente in Cina

Realme celebra il suo 5° anniversario seguendo la strategia “Nessun lancio senza nuove tecnologie” e annuncia il lancio del realme GT 5 in Cina

Realme durante la conferenza stampa “Leap Up” in occasione del suo 5° anniversario tenutasi il 28 agosto, ha annunciato il lancio del realme GT 5 in Cina e condiviso la sua storia degli ultimi 5 anni seguendo il suo “Leap-Forward Climbing Plan”.

Realme GT 5: le principali caratteristiche

Per portare la tecnologia al livello successivo, realme GT 5 esplora con audacia il futuro del design della tecnologia, superando le sfide del settore per creare una novità senza precedenti; è la combinazione di caratteristiche all’avanguardia grazie a prestazioni come Snapdragon 8Gen2 Chipset, 24GB+1TB di memoria e Ricarica Supervooc da 240W, per un’esperienza unica. Il realme GT 5 è dotato di Pulse Interface Pro, un nuovo design a quattro strisce luminose, supporta 26 scelte cromatiche personalizzate e aggiunge due nuove forme interattive: ritmo musicale e luce costante. Con questo nuovo modello, sarà possibile personalizzare i colori delle notifiche per 10 contatti e 10 app. In questo modo, quando uno dei contatti selezionati chiama, il telefono si illumina con una nuance diversa, e quando una delle applicazioni riceve un aggiornamento, il device si tinge di colori specifici. Una funzione utile per riconoscere subito le notifiche più importanti.

Display

Con un display da 6,74” e da 144 Hz e un design senza cornice, la parte più sottile del realme GT 5 ha uno spessore di soli 1,46 mm; le immagini sono dotate di un’alta gamma dinamica e di dettagli chiaro-scuri grazie al nuovo supporto Pro-XDR. Inoltre, lo schermo ha una funzione di protezione della vista da 2160Hz ad altissima frequenza PWM dimming e 20.000 livelli di regolazione della luminosità, per rendere la visione più chiara e nitida. Negli ultimi 5 anni, nonostante il mercato altamente competitivo, realme è diventato rapidamente un marchio mainstream. Durante la conferenza “Leap Up” per il 5° anniversario è stato svelato il dietro le quinte dell’azienda e come questo incredibile successo sia stato raggiunto grazie all’entusiasmo unico di realme per le sfide. In occasione dell’evento, realme GT 5 ha svelato il suo “Leap-Forward Climbing Plan” e ha annunciato il nuovo obiettivo di puntare in alto e di diventare la prima scelta per i giovani utenti di tutto il mondo.

Realme: l’unico nuovo brand a entrare nella Top 10 in quasi 10 anni

Prima della fondazione di realme nel 2018, l’“entusiasmo da startup” del settore degli smartphone si stava già gradualmente riducendo. Sebbene il tasso di crescita generale fosse rallentato, gli smartphone di fascia alta stavano iniziando a fare tendenza e nel mercato c’erano 701 marchi di telefonia mobile, tutti in forte competizione per le quote di mercato. È in questo scenario che realme è nata in India con un design che ha saputo subito farsi notare.

Per questo motivo realme ha deciso di creare smartphone che offrissero prestazioni all’avanguardia e un design di tendenza rivolto ai giovani. Gli smartphone sono stati all’altezza delle aspettative e il lancio del primo prodotto realme ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte dei media e del pubblico. Subito dopo, realme ha raggiunto un grande obiettivo di vendite, con 2 milioni di unità di smartphone venduti durante il più grande festival di e-commerce dell’India, il Diwali. L’azienda si è inoltre rapidamente espansa verso altri mercati emergenti del sud-est asiatico. I mercati d’oltreoceano erano saturi di giganti del settore e avevano canali diversi e realme sapeva che sarebbe stato estremamente difficile stabilire operazioni localizzate. Tuttavia, grazie a un team giovane, con un’età media di soli 28 anni, e un modello operativo di “asset leggeri, short-channel e priorità all’e-commerce”, realme ha rapidamente guadagnato notorietà.

Il tempo ha dimostrato che la cosa più importante è fare il primo passo e semplicemente provarci. realme grazie al suo spirito avventuroso e al suo impegno ha ottenuto il sostegno e la fiducia dei suoi partner. Ciò ha portato a diversi risultati, con performance di vendita straordinarie. In meno di un anno dalla sua nascita, realme è entrata con successo in 10 mercati, tra cui India, Indonesia, Vietnam, Malesia, Filippine, Thailandia, Egitto, Pakistan. Ricordando che realme è l'unico nuovo brand della top 10 negli ultimi 10 anni, Chase Xu, Vice President, realme and President, realme Global Marketing ha condiviso una preziosa lezione tratta da questa esperienza: "osate saltare anche di fronte ai giganti, perché potreste battere le probabilità".