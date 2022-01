Realme GT 2 Pro: il nuovo flagship presto in arrivo

Presentato in Cina il nuovo smartphone flagship realme GT 2 Pro, presto disponibile anche in Europa. Vediamo assieme le sue caratteristiche

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha ufficialmente annunciato la serie GT 2, disponibile da subito in Cina. realme GT 2 Pro arriverà in tre varianti di storage, rispettivamente 8GB+128GB, 12GB+256GB e 12GB+512GB. Poiché Cina ed Europa rappresentano i due mercati principali della nuova strategia marketing “go premium” di realme nel 2022, lo smartphone debutterà a breve anche nel nostro continente.

Realme GT 2 Pro: l’innovazione

La serie realme GT 2 permetterà al brand di affacciarsi al mercato dei dispositivi di fascia alta e per questo motivo i device di questa famiglia rappresentano un grande passo avanti per l’azienda che continuerà a portare nuovi prodotti innovativi e di design a milioni di utenti in tutto il mondo.

realme ha collaborato nuovamente con il designer di fama mondiale Naoto Fukasawa per creare il primo smartphone con design a biopolimeri mai messo sul mercato. Dopo un processo di ricerca e sviluppo durato 12 mesi, con la produzione di ben 63 prototipi, il risultato è stato quello di un telefono prodotto con estrema cura e un processo di incisione laser da 0,1mm.

In linea con la filosofia aziendale sullo sviluppo di prodotti sostenibili, la parte posteriore della versione Master Edition è realizzata con biopolimeri, riducendo così l’impronta ecologica del 35,5% come certificato da ISCC e TCO di Sabic. Inoltre, il materiale riciclabile e l’inchiostro a base di soia utilizzato nella confezione hanno ottenuto anche le certificazioni TCO e Soy-based Ink.

Realme GT 2 Pro: display

realme GT 2 Pro si presenta con il primo display al mondo piatto, AMOLED e in 2K con tecnologia LTPO 2.0. Il telefono possiede il migliore schermo sul mercato con risoluzione UHD 2K fino a 525 PPI, protetto dal più avanzato Corning Gorilla Class Victus. Inoltre, il telefono ha un ineguagliabile display a 10bit con 1,07 miliardi di colori, un valore di riconoscimento dei colori (JNCD) di 0,5, il rapporto di contrasto fino a 5.000.000:1 e certificazioniHDR10+ e Displaymate A+. Inoltre, utilizza la più avanzata tecnologia LPTO 2.0, supportando una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120Hz, che garantisce un’immagine eccezionalmente fluida e prestazioni di efficienza energetica ottimali.

Performance

realme GT 2 Pro è alimentato dall’ultima piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 con la tecnologia di processo avanzata a 4nm e la prima architettura ARM v9 al mondo, offrendo prestazioni incrementate del 30% ed una efficienza sostenuta.

realme GT 2 Pro è stato progettato con la più grande camera di dissipazione di calore con una misura totale di 36761 mm² per un massimo di 3 gradi Celsius di raffreddamento per massimizzare le prestazioni del chip. L’area di raffreddamento è costruita con una struttura a 9 strati completamente nuova con una superficie VC in acciaio inossidabile di 4129mm², garantendo così prestazioni perfette e durature.

Realme GT 2 Pro: fotocamera

Dotato di un set a tripla fotocamera, con il primo obiettivo grandangolare a 150° al mondo ed un micro-obiettivo a 40x. La fotocamera primaria da 50MP si inserisce nell’incredibile sensore IMX766 con tutte le funzioni PDAF e OIS omnidirezionali. La fotografia notturna sulla realme GT 2 Pro è pari a quella sugli altri smartphone di punta premium. Inoltre, la prima fotocamera grandangolare al mondo a 150 gradi permette di fare scatti panoramici stupendi, grazie anche al sensore Samsung JN1 da 50MP e la prima modalità fish eye del mondo. La fotocamera con micro-obiettivo 40X è davvero strabiliante e può catturare dettagli estremi.

In conclusione

Lo smartphone si presenta con un design innovativo e sostenibile, uno schermo AMOLED a 2K LTPO, un chip Snapdragon 8 Gen 1, una struttura che accoglie la più grande camera di dissipazione del calore mai realizzata su uno smartphone ed un potente sistema di tripla fotocamera. Il telefono è inoltre abilitato alla ricarica veloce a 65W Superdart Charge, ha una batteria a 5000mAh, presenta un avanzato sistema Antenna Matrix , altoparlanti Dolby Atmos Dual Stereo e ha preinstallato la nuova interfaccia realme UI 3.0 basata su Android 12.

realme GT 2 ha lo stesso equipaggiamento di realme GT 2 Pro, incluso il design, la batteria, realme UI 3.0 e la RAM. Dispone di un display E4 AMOLED a 120Hz, il potente processore Snapdragon 888 5G e il Vapor Cooling Plus in acciaio inossidabile; realme GT 2 coordina anche la modalità GT 3.0, offrendo la stessa esperienza di prestazioni del GT 2 Pro.

realme GT 2 series debutterà in Europa molto presto, quindi rimanete sintonizzati! Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito ufficiale realme.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.