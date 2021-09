realme: è in sesta posizione nella classifica globale degli smartphone

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha raggiunto il sesto posto nella classifica dei più grandi produttori di smartphone al mondo

In base ai dati redatti da Counterpoint, società che si occupa di analisi dei dati del settore, dal Q3 2018 al Q2 2021 realme ha raggiunto la sesta posizione sul mercato globale in un arco di soli tre anni, un’impresa senza precedenti da parte di un marchio di smartphone. Quello che era un piccolo produttore di smartphone con sede a Shenzhen è diventato un “grande competitor”, guadagnandosi un posto tra i migliori brand del mondo.

In un mercato altamente competitivo, caratterizzato da forti barriere all’entrata ed un altissimo livello richiesto di customer satisfaction, Sky Li, fondatore e CEO di realme si è mosso sin dall’inizio con un obiettivo preciso in mente: condividere i sogni e la grinta della giovane generazione di consumatori di telefonia, incamminandosi insieme verso un futuro entusiasmante. Dall’essere un brand sconosciuto, realme ha superato tutte le aspettative dell’industria e dei clienti, espandendosi in oltre 61 mercati in tutto il mondo ed entrando nella Top 5 dei brand di smartphone in oltre 18 di questi mercati, raggiungendo il primo posto nelle Filippine e in Bangladesh, il quarto in India e Russia ed il quinto in Europa nel Q2 2021. Il mese scorso, secondo i dati della società di ricerca Strategy Analytics, realme è diventato il brand in più rapida crescita al mondo, con spedizioni oltre i 100 milioni di smartphone.

Questo successo fenomenale non è stato raggiunto da un giorno all’altro. Essendo un brand in erba, realme ha assunto dei rischi nelle sue strategie di business come l’internazionalizzazione sin dalla nascita. Prestando attenzione alle richieste dei consumatori di tutto il mondo, ha racchiuso tecnologie di alta qualità e molto avanzate in un prodotto ben progettato e facile da usare. Queste iniziative hanno attratto un pubblico giovane che è diventato rapidamente un sostenitore appassionato del brand.

