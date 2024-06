Realme C61: lancio imminente in India

Arriva Realme C61, lo smartphone “duro come l’acciaio”. Lancio ufficiale il 28 giugno, resistenza, design e specifiche tecniche

L’attesa per il nuovo Realme C61 è salita alle stelle dopo le prime indiscrezioni trapelate ieri, che hanno rivelato immagini, specifiche e possibili prezzi. Oggi, Realme ha ufficializzato la data di lancio: il 28 giugno alle 12:00 (ora locale indiana).

Realme C61: cosa aspettarsi

La campagna di comunicazione del brand punta tutto sulla resistenza del nuovo smartphone, definito “duro come l’acciaio” grazie alla sua struttura metallica integrata e alla protezione ArmorShell. Realme ha anche confermato la certificazione IP54, che garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, e l’utilizzo di un vetro rinforzato per lo schermo, di cui non è stato specificato il tipo.

Queste sono le uniche informazioni ufficialmente confermate al momento. Tuttavia, se le indiscrezioni trapelate si rivelassero fondate, avremmo un quadro più completo del Realme C61. Va precisato che le immagini diffuse non corrisponderebbero alla realtà, poiché il design posteriore del telefono sembra differente, quindi anche le specifiche tecniche potrebbero essere soggette a variazioni.

Altre caratteristiche

Secondo i rumors, il C61 potrebbe essere dotato di uno schermo HD+, del processore Unisoc T612, di 4 o 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria interna, di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 45W e di una fotocamera posteriore da 50 MP.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere inferiore a 10.000 rupie indiane, il che sembrerebbe coerente con le specifiche tecniche previste. In ogni caso, la verità verrà a galla tra pochi giorni, quindi restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli del nuovo Realme C61.

Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo a restare connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!