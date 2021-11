realme C25Y: lo smartphone con fotocamera da 50MP serie C

Realme presenta il nuovo realme C25Y, il primo smartphone con fotocamera da 50MP per la serie C. Scopriamo assieme le sue caratteristiche

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, è pronto a portare prodotti di ultima generazione in linea con la strategia “All in Europe“: realme Pad, dal design sottile che diversifica ulteriormente il portafoglio di prodotti realme e i modelli realme C21Y e C25Y, i primi smartphone al mondo con certificazione TÜV Rheinland High Reliability, che puntano a diventare i migliori smartphone entry level in Europa.

realme C25Y: il primo smartphone da 50MP della serie C, con processore Unisoc T610 e batteria da 5000mAh

Come scelta di smartphone entry-level, realme C25Y racchiude una batteria mega da 5000mAh che supporta la ricarica rapida da 18W, un potente processore Unisoc T610 con sensore di impronte digitali istantaneo e un ampio display da 6,5 ​​pollici con un design estetico lineare.

realme C25Y offre un sistema di fotocamera posteriore tripla da 50MP, insieme a un obiettivo macro e un obiettivo in bianco e nero, fornendo scatti fotografici più chiari con pixel alti fino a 8160*6144. La fotocamera supporta anche la funzione AI beauty, la modalità HDR, la modalità vista panoramica, la modalità Ritratto, la funzione Timelapse, la modalità Expert e offre diversi filtri. Nella parte anteriore, il nuovo realme adotta una fotocamera selfie da 8MP con funzione di AI Beauty, che rende più facile scattare selfie sorprendenti e soddisfacenti.

Nel frattempo, realme C25Y continua a consolidare il vantaggio di realme nella durata della batteria con ben 5000mAh e 48 giorni in standby. In modalità Super Power Saving, gli utenti possono comunque mantenere le funzionalità di base dei loro smartphone utilizzando sei app anche a bassa potenza, mantenendole sempre alimentate e connesse. Inoltre, il realme C25Y dispone anche dell’ottimizzazione Screen Battery, che aumenta la resistenza dello smartphone riducendo alcuni effetti del display, e dell’ottimizzazione Sleep Standby, atta a risparmiare energia indicando al device di funzionare in modalità inferiore.

realme C25Y è alimentato da un processore Unisoc T610 octa-core da 12nm con clock fino a 1,8GHz, che comprende due Arm Cortex-A75 che funzionano fino a 1,8GHz e sei Arm Cortex-A55 che funzionano fino a 1,8GHz. La grafica è gestita dalla GPU ARM Mali G52 con una velocità di clock di 614,4MHz. Rispetto ai prodotti competitor in questo segmento, il punteggio del processore Unisoc T610 è più alto, offrendo un’esperienza di gaming fluida senza soluzione di continuità. Inoltre, il nuovo realme supporta due schede Nano-SIM ed uno spazio per la scheda MicroSD per uno spazio di archiviazione aggiuntivo fino a 256GB, permettendo così di archiviare giochi, foto e file in grandi quantità.

Oltre alle ottime prestazioni, realme C25Y, per la prima volta, ha adottato il design estetico ispirato alle linee visualizzando l’estetica astratta della linea e presentando la disposizione di “linea” e “superficie” secondo il metodo di progettazione. Continuando con il classico design a schermo intero mini-drop di realme, che presenta un ampio display da 6,5 pollici con un rapporto schermo-corpo fino all’88,7%; realme C25Y offre quindi agli utenti esperienze di visione incredibilmente coinvolgenti. Il nuovo realme è inoltre dotato di sblocco delle impronte digitali ultraveloce e riconoscimento facciale che protegge la privacy degli utenti con comodità.

Prezzi e disponibilità

realme C25Y sarà in vendita a partire dalle prossime settimane in entrambe le colorazioni con i seguenti tagli di memoria: 4GB RAM + 64GB ROM a 159,99€ e 4GB RAM + 128GB ROM al prezzo di 179,99€.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.