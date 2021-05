Realme C21: disponibile ufficialmente in Italia

Realme ha rilasciato per il mercato italiano il suo nuovo Realme C21, smartphone di fascia bassa caratterizzato da una capiente batteria da 5000mAh e dalla certificazione TÜV Rheinland

Ciò che contraddistingue dalla massa il nuovo device entry level Realme C21 è sicuramente la sua certificazione TÜV Rheinland. Quest’ultima viene rilasciata unicamente dopo il superamento di 23 test che mettono a dura prova il dispositivo dal punto di vista della resistenza alle cadute per arrivare a testare l’affidabilità dei componenti interni in condizioni estreme. E’ disponibile in due configurazioni: con 3GB di memoria RAM e 32GB di ROM oppure con 4GB di RAM e 64GB di ROM. Entrambe le versioni saranno Dual SIM.



Realme C21: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: IPS LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 p) ;

da ; CPU: MediaTek Helio G35 ;

; GPU: PowerVR GE8320 ;

; RAM: 3GB/4GB di tipo LPDDR4X ;

di tipo ; ROM: 32GB/64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 256GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: principale da 13MP + 2MP B/N + 2MP macro;

+ B/N + macro; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, porta micro-USB, jack 3,5mm, radio FM ;

; batteria: 5000mAh con ricarica a 10W ;

con ricarica a ; dimensioni: 165,2 x 76,4 x 8,9mm ;

; peso: 190g ;

; colori: Cross Blue e Cross Black ;

; OS: Android 10 con Realme UI ;

; Prezzo versione da 3GB RAM/32GB ROM: 129€ ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: 139€

Realme C21: analisi

Il pannello IPS LCD da 6,5” è purtroppo solo HD+, ma le generose dimensioni offriranno comunque una piacevole visione dei contenuti video. I soli 3GB/4GB di memoria RAM non potranno garantire però un’esperienza fluida nell’uso di applicazioni complesse per il processore. La memoria di archiviazione da 32GB per il modello con 3GB di RAM spingerà a procurarsi abbastanza in fretta di una più capiente scheda MicroSD per poter memorizzare tutte le proprie fotografie o file di altra natura. E’ curiosa la scelta di dotare solo la variante con 4GB di RAM del modulo NFC. Per fortuna però in entrambe le configurazioni sono presenti la Radio FM ed il jack da 3,5mm.

Il sistema operativo che gestisce il telefono è Android 10 tramite la personalizzazione Realme UI. Il comparto fotografico è dotato di un sensore principale da 13MP, certamente di qualità appena sufficiente per la maggior parte delle situazioni. In conclusione il nuovo Realme C21 è uno smartphone orientato a chi cerca un prodotto per funzionalità basilari, quali chiamate, lettura di messaggi, navigazione ad internet e poco altro. Ma poco è anche il suo prezzo, soli 129€ per il modello con 3GB di RAM/32GB di ROM. Con soli 10€ in più si può optare per la configurazione leggermente più prestante grazie ai 4GB di RAM.

