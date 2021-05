Realme C11 2021: svelata ufficialmente nuova versione

Attualmente disponibile solo in Russia e nelle Filippine, la nuova versione del Realme C11 non migliora in nulla la sua scheda tecnica, bensì la “peggiora” di modo da poter essere venduto ad un prezzo ancora più accessibile. Vediamo in dettaglio in cosa si differenzia dalla configurazione più prestante uscita meno di 1 anno fa

E’ certamente strana la scelta da parte di Realme di proporre nuovamente il suo entry level Realme C11 in una variante con una dotazione hardware più limitata. Nonostante mantenga i suoi 2GB di memoria RAM, viene soppiantato il vecchio SoC MediaTek Helio G35 in favore del chipset Unisoc SC9863, decisamente meno prestante in termini di potenza di calcolo. Altra diversificazione va ricercata nel modulo fotografico posteriore, costituito questa volta da un unico obiettivo da 8MP (rispetto alla versione 2020 che prevedeva un doppio sensore da 13MP + 2MP). La fotocamera frontale resta da 5MP. Il resto della scheda tecnica non fa certamente brillare questo device, avendo un pannello LCD IPS da 6,52″ HD+ e soli 32GB di memoria ROM, per fortuna espandibili tramite slot MicroSD fino a 256GB.

Realme C11 2021: scheda tecnica

La dotazione hardware completa è elencata di seguito:

Display: IPS LCD da 6,52″ HD+ , 269ppi, 20:9 ;

da , ; CPU: SoC Unisoc SC9863 ;

; RAM: 2GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 32GB per archiviazione interna di tipo eMMC 5.1 espandibile tramite MicroSD fino a 256GB ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite fino a ; fotocamera posteriore: 8MP ;

; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, NFC, jack da 3,5mm ;

; batteria: 5000mAh;

dimensioni: 165,2 x76,4 x 9,1mm ;

; peso: 190g ;

; colori: Iron Grey e Lake Blue;

OS: Realme UI con Android 10 Go;

Prezzo: ~90€

Realme C11 2021: analisi

La scheda tecnica parla chiaro, è uno smartphone adatto a chi non è pretenzioso e cerca un prodotto in grado di fare il minimo indispensabile, vale a dire chiamare, rispondere ai messaggi e navigazione web. Va detto che come punti a favore ha una batteria estremamente capiente, da 5000mAh, capace di garantire un’elevata operatività grazie anche al suo Unisoc SC9863 non estremamente energivoro e la possibilità di inserire una seconda SIM Card. I 2GB di memoria RAM saranno in grado a malapena di gestire il software di sistema, basato su Android 10 Go tramite personalizzazione Realme UI, quindi certamente la fluidità non sarà stellare.

Il comparto fotografico si compone di un unico sensore da 8MP che genererà scatti di qualità appena sufficiente o poco più. In compenso, però, il pannello IPS LCD da 6,52″ per quanto solo HD+ offrirà comunque una fruizione dei contenuti video piacevole, di modo che per chi fosse alla ricerca di un secondo telefono di emergenza per operazioni basilari e dalla lunga durata della batteria, questo Realme C11 2021 potrebbe essere preso seriamente in considerazione. Soprattutto in ragione del prezzo, estremamente basso proprio per via della sua componentistica non eccelsa.

Cosa ne pensate della nuova versione del Realme C11? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!