Realme Buds Air 5 Pro: nuova linea auricolare presentata!

Realme Buds Air 5 Pro, il primo auricolare del segmento con doppio driver coassiale, cancellazione del rumore a 50 dB e batteria a lunghissima durata di 40 ore

Fedele allo spirito dello spirito “Dare to Leap”, realme Buds Air 5 Pro compie un balzo in avanti sia nella qualità del suono che nella cancellazione del rumore, per offrire la stessa esperienza che si trova negli auricolari di qualità premium. realme Buds Air 5 Pro è l’unico prodotto di questo segmento di prezzo che adotta doppi driver coassiali. Con un woofer da 11 mm e un tweeter microplanare da 6 mm, gli auricolari sono in grado di produrre suoni originali di alta qualità in tutte le frequenze.

Il woofer da 11 mm è costituito da un diaframma di elevata purezza al 100%. Il morbido diaframma offre un’elevata resilienza e un’alta risposta ai transienti, migliorando le basse frequenze del 30% e producendo fantastici suoni bassi.

Il tweeter microplanare da 6 mm, composto da due magneti N52 NdFeB, una bobina mobile piatta e un diaframma planare ultrasottile, è il primo del settore. Questo permette agli auricolari di riprodurre il pitch shift e i dettagli del respiro nella musica.

realme Buds Air 5 Pro supporta LDAC, una tecnologia leader del settore che consente agli utenti di trasmettere audio ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Grazie all’eccellente qualità del suono, realme Buds Air 5 Pro ha ottenuto la certificazione Hi-Res Audio.

Per creare un’esperienza musicale più coinvolgente, realme Buds Air 5 adotta la tecnologia avanzata dell’effetto audio spaziale a 360°.

Esperienza audio di livello cinematografico

Questo permette agli utenti di godere di un’esperienza audio surround di livello cinematografico su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi sorgente audio. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore aggiornata, realme Buds Air 5 Pro può raggiungere una profondità di cancellazione attiva del rumore di 50dB. Questo rende i realme Buds Air 5 Pro gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) a cancellazione del rumore più potenti non solo tra i prodotti realme ma anche nel settore. Possono ridurre efficacemente fino al 99,6% del rumore di fondo.

La profondità massima di cancellazione del rumore è aumentata del 267% rispetto alla generazione precedente.

Gli auricolari consentono agli utenti di immergersi nel proprio mondo in qualsiasi momento e in qualsiasi ambiente rumoroso. In termini di prestazioni complete, realme Buds Air 5 Pro sono paragonabili agli auricolari di punta.

La batteria a lunga durata da 40 ore di realme Buds Air 5 Pro consente agli utenti di ascoltare musica per cinque ore al giorno senza ricaricare per una settimana.

Realme Buds Air 5 Pro e non solo… rilasciato anche realme C53!

In aggiunta, realme ha appena rilasciato realme C53. Si tratta del primo smartphone con ricarica a 33W del segmento, con 12 GB di RAM dinamica e 128 GB di memoria, fotocamera AI da 50 MP e il corpo ultra sottile da 7,49 mm più sottile del segmento e della serie C di realme.

Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie C di realme si è guadagnata una buona reputazione in termini di fotocamera, storage, ricarica rapida e design. Per facilitare l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti, realme C53 mira a porre fine all’era della ricarica lenta offrendo la prima ricarica SUPERVOOC da 33W con tecnologia di ricarica ad alta tensione e bassa corrente che richiede solo 31 minuti per raggiungere il 50% di carica.

Rispetto al suo predecessore da 10W, il C33, il C53 ha aumentato la velocità di ricarica del 100%. Con un’enorme batteria da 5000 mAh, C53 offre prestazioni di ricarica senza preoccupazioni per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

realme è anche orgogliosa di annunciare di essersi assicurata la 21a posizione nella Top 50 Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2023, con un notevole salto di 29 posizioni rispetto all’anno scorso.

Il brand è diventato anche partner ufficiale dei European Games, catturando ogni meraviglioso momento degli atleti con la serie realme 11 Pro. Quest’estate, inoltre, realme ha organizzato un Summer Tour con più di 10 eventi musicali in Riviera Romagnola.

