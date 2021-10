realme 8i: il nuovo smartphone disponibile

Quest’oggi parleremo del nuovo realme 8i, l’ultimo smartphone di casa realme con un’esperienza d’uso ultra fluida. Scopriamolo insieme

Continuando il suo sforzo nel definire e mantenere il successo della serie 8, oggi realme ha lanciato un altro candidato a diventare uno smartphone best-seller: realme 8i. Fin dal suo esordio, realme ha portato avanti la propria missione di democratizzare la tecnologia per tutti, fornendo tecnologia all’avanguardia ad un prezzo accessibile.

Questa volta, realme 8i offre anche un’esperienza d’uso ultra fluida con uno schermo a 120Hz ad un prezzo mai visto prima. Dotato anche di un potente processore G96 ed una RAM dinamica fino a 7GB, questo device è caratterizzato da una massiccia batteria 5000mAh con carica veloce a 18W. realme 8i è pronto per diventare lo smartphone “ultra fluido” per eccellenza.

realme 8i: le caratteristiche

realme 8i arriva con il debutto di Helio G96 in Europa. L’Helio G96 possiede due grandi nuclei A75 e 6 piccoli nuclei A55, e la sua frequenza principale raggiunge fino a 2,05GHz. Inoltre, il processore Helio G96 è stato supervisionato e prodotto congiuntamente da realme e Mediatek, il che dimostra la determinazione del brand nel controllo della qualità e nello sviluppo del prodotto. Il processo è stato seguito e coordinato da sette ingegneri esperti che in soli 106 giorni, hanno ottimizzato tecnicamente le 3 principali caratteristiche prestazionali, rendendo il realme G96 l’unico chip della serie G9 in grado di alimentare il display a 120Hz per prestazioni sempre fluide specialmente durante le sessioni di gaming. Questo è anche il primo display di realme la cui luminosità può abbassarsi fino a raggiungere 1 nit.

In combinazione con prestazioni di alta qualità, realme 8i offre anche un’esperienza di visione immersiva con la sua frequenza di aggiornamento a 120Hz e uno schermo intero da 6,6 pollici, con un rapporto schermo-corpo del 90,8%, che consente a più persone di godere nello stesso momento della Ultra Smooth Experience.

Oltre al processore e al display, realme ha aggiornato anche l’esperienza fluida con la tecnologia DRE, Dynamic RAM Expansion, nella quale 4GB di RAM potrebbe essere aggiornato in 7GB di RAM (solo nella versione 4GB+128GB). La tecnologia DRE, originariamente derivata dai computer, viene ora applicata agli smartphone per un miglioramento delle prestazioni complessive ed una maggiore scorrevolezza. Non solo le app si aprono più velocemente, ma anche tutti i processi in background si muovono più velocemente.

realme 8i non solo offre un’esperienza fluida, ma la batteria 5000mAh è stata ottimizzata anche per ottenere delle prestazioni di lunga durata che non pregiudichino però l’esperienza quotidiana. Con una sola ricarica, questo dispositivo ti permette di parlare con i tuoi amici per 40 ore di fila, ascoltare 1.200 canzoni o guardare 18 film.

Insieme a realme 8i, il brand di smartphone in più rapida crescita, lancerà anche un octa-core entry level, realme C11 2021, che dispone di una batteria di 5000mAh con modalità Ultra risparmio, un grande display da 6,5 pollici ed un processore Octa-core potente, che rendono il modello C11 2021 un nuovo tuttofare tra gli entry-level per i clienti più giovani.

Prezzi e disponibilità

realme 8i avrà un eccezionale prezzo di lancio di 199€, per poi tornare al prezzo originale di 219€; il prezzo per realme C11 2021 è di 109€. Entrambi i modelli saranno disponibili in tutti i canali distributivi.

Cosa ve ne pare del nuovo smartphone di realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.