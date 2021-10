realme 8i: arriva lo smartphone realme a 120hz

Dopo il successo della serie 8, realme lancerà ufficialmente lo smartphone da 120Hz col miglior rapporto qualità prezzo il 14 ottobre

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo ed entrato nella Top 6 nella classifica globale dei produttori, presenterà ufficialmente realme 8i giovedì 14 ottobre. Sarà lo smartphone con display a 120Hz ed il migliore per rapporto qualità prezzo. Lo stesso giorno verrà presentato un secondo entry level dotato di processore octa-core, realme C11 2021.

realme 8i e realme C11 2021: i nuovi arrivi

La serie 8 di realme è risultata la scelta preferita da milioni di utenti, diventando una delle principali opzioni per tutti i clienti nel mondo. Il nuovo modello realme 8i è stato creato per regalare un’esperienza ultra fluida a 120Hz, grazie al processore Helio G96, primo smartphone che ne è equipaggiato in Europa e che gode di un prezzo davvero conveniente. realme lancerà inoltre anche un altro smartphone di grande valore – il realme C11 2021, che dispone di un potente processore octa-core, una batteria massiccia ed una capacità di standby incredibilmente lunga. Ed ovviamente, si presenta con un prezzo accessibile a tutti.

realme ha “democratizzato” le tecnologie avanzate fin dagli esordi e ha quindi reso accessibile i propri device ai clienti di tutto il mondo a prezzi decisamente concorrenziali. Il 22 settembre, realme è stata inserita da Counterpoint nella classifica Top 6 globale di produttori di smartphone.

realme 8i e realme C11 2021: presentazione

Rimanete dunque sincronizzati per la presentazione di giovedì 14 ottobre e non perdetevi i prossimi approfondimenti su realme 8i e realme C11 2021. Cosa ne pensate dunque dei nuovi smartphone realme 8i e realme C11 2021? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!