Realme 8: finalmente disponibile in Italia anche la versione 5G

Realme 8 5G e realme 8 arrivano ufficialmente in Italia insieme agli auricolari smart Buds Q2. Vediamo insieme le loro caratteristiche

realme, il brand di smartphone a più rapida crescita al mondo, ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di realme 8 5G, lo smartphone 5G più conveniente del segmento, e realme 8, oltre che degli auricolari smart realme Buds Q2. La conferma delle disponibilità e dei prezzi dei nuovi prodotti realme è arrivata nel corso della 199Challenge, un’inedita sfida ad alto tasso adrenalinico che ha celebrato il lancio italiano dei nuovi smartphone della serie Number.

Ambassador dell’evento, trasmesso oggi in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di realme, è stato il pluripremiato campione di motocross Antonio “Tony” Cairoli, che ha così commentato:

“Dai download di film e musica alla potenza estrema quando gioco, questo smartphone dà gas alle mie giornate anche quando non sono in moto. Sono davvero contento di collaborare con un brand giovane e pronto a osare come realme per far sperimentare a tutti l’ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile, come quella di realme 8 5G”

Tony Cairoli è stato il giudice d’eccezione della sfida tra smartphone e due ruote che ha visto contrapporsi da un lato Andrea Pirillo ed Edoardo Jannone, a bordo delle moto da fuoristrada KTM EXC e SX 2021, dall’altro i gamer S7ormy e Himorta, armati di realme 8 5G che, al termine della competizione, si è guadagnato il titolo di campione di velocità.

Le caratteristiche del realme 8 5G

Durante l’evento sono state svelate le disponibilità per il mercato italiano di realme 8 5G, lo smartphone 5G più conveniente del segmento. Dal 18 maggio il dispositivo, caratterizzato dal processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, batteria da 5000mAh con Smart 5G Power Saving — una tecnologia all’avanguardia per garantire un’ottima autonomia — e display ultra fluido a 90 Hz, sarà acquistabile nelle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue.

Dal 18 al 20 maggio la versione 4GB+64GB ( esclusiva Amazon ) sarà in promo di lancio a 179€, anziché 199€.

( ) sarà in promo di lancio a anziché 199€. Negli stessi giorni anche la configurazione con 6GB+128GB sarà acquistabile su Amazon, oltre che sul sito di realme, a un prezzo d’eccezione: 229€, anziché 249€.

sarà acquistabile su Amazon, oltre che sul sito di realme, a un prezzo d’eccezione: anziché 249€. realme 8 5G nella versione da 6GB+128GB sarà disponibile anche presso le catene della grande distribuzione, tra cui Euronics, Unieuro, Trony ed Expert, a partire da 249€.

Realme 8: le specifiche

Arriva in Italia anche il realme 8 con tre colorazioni: Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black. Con un peso di soli 177g e uno spessore di appena 7,99mm, lo smartphone è infinitamente slim e comodo da tenere in mano. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è accompagnato da una potente batteria da 5000mAh con ricarica Dart da 30W, dal processore MediaTek Helio G95 e da una fotocamera quadrupla con AI — che comprende un sensore principale da 64MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero — un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e la modalità Starry, per scattare foto spettacolari dei cieli stellati.

In occasione del lancio italiano, la versione 4GB+64GB di realme 8 è in promozione su Amazon e sul sito di realme al prezzo speciale di 179€, anziché 199€.

di realme 8 è in promozione su Amazon e sul sito di realme al prezzo speciale di anziché 199€. Inoltre, la stessa versione sarà acquistabile in abbinamento a tutte le offerte presso gli store WINDTRE. Disponibile a partire da 0€ in più al mese con l’offerta ‘Unlimited’, che prevede Giga e minuti illimitati sulla ‘Top Quality Network’, e con uno sconto fino a 199€. È possibile aggiungere anche l’esclusivo servizio ‘Reload’, per sostituire lo smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.

in abbinamento a tutte le presso gli store Disponibile a partire da 0€ in più al mese con l’offerta ‘Unlimited’, che prevede Giga e minuti illimitati sulla ‘Top Quality Network’, e con uno sconto fino a È possibile aggiungere anche l’esclusivo servizio ‘Reload’, per sostituire lo smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada. La versione con 6GB+128GB sarà in vendita a partire da 229€ sia su Amazon che sul sito di realme, oltre che presso i punti vendita di Euronics, Trony, Expert e Unieuro.

Le nuove cuffie TWS

Durante l’evento trasmesso oggi in streaming, realme ha inoltre svelato che per un periodo limitato, dal 18 al 20 maggio, i nuovi auricolari smart realme Buds Q2 saranno disponibili sul sito di realme in offerta a 24,99€, anziché 29,99€.

Questi nuovi auricolari TWS — disponibili in due colori, Black e Blue — si connettono istantaneamente allo smartphone e, con il loro design ergonomico e leggero (un auricolare pesa solo 4,1g, meno di un foglio A4), risultano confortevoli per tutta la giornata. Dotate di un grado di impermeabilità IPX4, di un driver dinamico da 10mm con Bass Boost, di una latenza di soli 88ms in modalità Gioco e di un algoritmo ENC (Environmental Noise Cancellation) in grado di bloccare i rumori ambientali durante le chiamate, realme Buds Q2 sono gli accessori ideali in ogni situazione, sia che si tratti di telefonare o ascoltare la musica, sia che ci si stia allenando o si sia immersi in una sessione di gaming.

#199Challenge: la talent competition per ricevere realme 8 5G, Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe

199Challenge non è solo il nome dell’evento in streaming ad alto tasso di velocità di cui il pluripremiato Tony Cairoli è stato ambassador. Per celebrare l’arrivo sul mercato italiano del suo nuovo smartphone 5G, realme ha infatti lanciato una talent competition sui social*, la #199Challenge, che dà la possibilità di ricevere un kit d’eccezione per godersi in ogni momento il meglio dell’intrattenimento: un realme 8 5G, accompagnato da una Nintendo Switch e da Mario Kart 8 Deluxe.

Partecipare è semplicissimo. Sulle pagine Instagram e Facebook di realme Italia saranno pubblicati dei post dedicati all’iniziativa in cui si chiederà agli utenti di:

diventare, nel caso in cui non lo siano già, follower della pagina di realme Italia

commentare il post pubblicato, dando libero sfogo alla propria creatività per spiegare che cosa sia possibile fare in 199 secondi

Per prendere parte all’iniziativa c’è tempo fino al 15 giugno 2021.

Non ci sono limiti al numero di contributi che un singolo utente può pubblicare, ma per ciascun partecipante sarà scelto un solo commento. L’autore del commento che otterrà la prima posizione in classifica — sulla base di criteri quali l’aderenza al tema, l’originalità del commento e il coinvolgimento del testo — riceverà in bundle lo smartphone realme 8 5G, la console Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe.

Il regolamento completo dell’iniziativa è consultabile al seguente link.

* Talent competition esclusa ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 430/2001 dall’ambito di applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio.

Acquistere i nuovi telefoni di realme? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.