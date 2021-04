Realme 8 e Realme 8 5G: annunciati per il territorio europeo

Realme ha da poco confermato l’arrivo nel vecchio continente dei suoi nuovi medio gamma, Realme 8 e Realme 8 5G. Entrambi saranno venduti a prezzo competitivo nonostante alcune diversificazioni dal punto di vista hardware

I due nuovi smartphone arriveranno a Maggio, tra una manciata di giorni quindi, ma nonostante il nome identico differiscono sia dal punto di vista di design che di componentistica interna. Anticipando brevemente, il Realme 8 5G, come lascia intuire la sigla finale, supporterà le reti di nuova generazione che permettono la massima velocità di traffico dati e monterà come SoC un MediaTek Dimensity 700.

Il secondo, il Realme 8 invece, si limiterà a supportare le reti LTE (comunque estremamente veloci) e avrà come cuore pulsante un SoC MediaTek Helio G95. Entrambi i modelli avranno in comune una batteria estremamente capiente da 5000mAh e saranno gestiti da Android 11 tramite personalizzazione Realme UI 2.0.

Realme 8: scheda tecnica

Il più economico presenta la seguente componentistica:

Display: Super AMOLED da 6,4″ FHD+ , luminosità picco 1.000 nit , rapporto schermo-scocca 90,8% e sensore di impronte digitali integrato nel display ;

da , luminosità picco , ; CPU: SoC MediaTek Helio G95 ;

; RAM: 4GB/6GB/8GB;

ROM: 128GB ;

; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.79, Ultra grandangolare da 8MP , sensore macro e sensore in bianco e nero;

, ottica f/1.79, Ultra grandangolare da , sensore macro e sensore in bianco e nero; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 4G LTE ;

; batteria: 5000 mAh con ricarica rapida Dart a 30W ;

con ricarica rapida a ; peso: 177g ;

; colori: Cyber Silver, Cyber Black e Punk Black ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/128GB ROM: ~177€ ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~188€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~188€;

Realme 8: analisi

Dalla scheda tecnica si intuisce che il Realme 8 si configura come uno smartphone prestante per diversi ambiti di utilizzo, grazie al SoC MediaTek Helio G95 non eccessivamente energivoro ma comunque in grado di elargire elevata potenza di calcolo all’occorrenza. Le generose dimensioni del pannello frontale super AMOLED da 6,4″ FHD+ permetteranno una piacevole visione di contenuti video grazie ai colori vividi e neri profondi offerti da questa tipologia di display. Il comparto fotografico elaborerà scatti di buona fattura grazie al sensore principale da 64MP. Infine la batteria da 5000mAh garantirà ipoteticamente fino a 2 giorni di autonomia con un uso non eccessivo del device. Da sottolineare infine il supporto alla ricarica rapida Dart a 30W capace di caricare la batteria al 100% in soli 65 minuti.

Realme 8 5G: scheda tecnica

La versione più prestante nasconde al suo interno:

Display: LCD da 6,5″ FHD+ e refresh rate fino a 90Hz , 600 nit , rapporto schermo-scocca 90,5%;

da e refresh rate fino a , , CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 5G a 7nm, 2,2GHz ;

; RAM: 4GB/8GB – Dynamic RAM Expansion ;

; ROM: 128GB espandibile fino ad 1TB tramite slot MicroSD ;

espandibile fino ad ; fotocamera posteriore: principale da 48MP , ottica f/1.8, sensore macro e sensore in bianco e nero;

, ottica f/1.8, sensore macro e sensore in bianco e nero; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G SA/NSA Dual SIM Dual Standby;

batteria: 5000 mAh con ricarica rapida 18W ;

con ricarica rapida ; peso: 185g ;

; colori: Supersonic Black, Supersonic Blue ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11 ;

; Prezzo: a partire da 199€

Realme 8 5G: analisi

Il modello più performante ha come punti di forza il SoC e la memoria RAM che può essere virtualmente ampliata. E’ infatti supportata una tecnologia chiamata Dynamic RAM Expansion, capace di “tramutare virtualmente” parte della memoria ROM in memoria RAM estendendola da 5GB fino a 11GB. La memoria ROM è da 128GB ma potrà essere tranquillamente estesa tramite MicroSD fino ad 1TB e ci sarà spazio perfino per una SIM secondaria. Il SoC MediaTek Dimensity 700 fornirà performance elevatissime, in grado di eseguire perfino i giochi più esosi in termini di capacità di calcolo.

Il display sarà un LCD da 6,5″ FHD+ (quindi non presenterà i colori vividi ed i neri assoluti del modello LTE) ma in compenso avrà un refresh rate fino a 90Hz proprio per venire incontro alla maggiore potenza del processore di modo da poter avere immagini quanto più fluide possibili durante l’esecuzione di applicazioni videoludiche. Parlando del comparto fotografico, il sensore principale da 48MP dovrebbe regalare scatti soddisfacenti per la maggior parte degli utilizzatori, almeno sulla carta. Si segnala infine l’integrazione sia per il Realme 8 5G che per il Realme 8 di una nuova modalità di risparmio energetico, chiamata Super, che promette fino a 34 ore di autonomia in standby con solo il 5% di carica residua.

Cosa ne pensate dei nuovi prodotti di fascia media di casa Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!