Realme 11 Pro+: arriva ufficialmente la colorazione Green

Realme annuncia la disponibilità del modello realme 11 Pro+ nella nuova colorazione Green, disponibile presso Euronics

Realme annuncia la disponibilità del realme 11 Pro + 5G nel colore Green presso la catena Euronics. Fiore all’occhiello della serie realme 11 Pro, è il modello 11 Pro + 5G, uno smartphone di punta completo e versatile, con una fotocamera eccezionale con SuperZoom da 200MP e un display curvo da 120 Hz. Il modello Green presenta una finitura opaca che lo rende elegante e raffinato, per chi ama un look moderno e originale.

Il realme 11 Pro + è disponibile presso Euronics in versione 12+512 GB al prezzo di 429 euro durante il periodo di lancio. Durante il Black Friday, dal 23 al 27 novembre, sarà disponibile a 399,99 euro.

Realme 11 Pro Series: caratteristiche principali

Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5G, grazie alla sua fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP è il flagship dell’anno. La sua fotocamera si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69, il tutto in una configurazione premium senza cambiare fascia di prezzo – un enorme balzo in avanti se confrontato con i concorrenti che utilizzano ancora il sensore IMX766.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza.

Zoom lossless

Di conseguenza, è il primo smartphone del settore dotato di zoom 4x lossless con una risoluzione dell’immagine superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili. Dispone poi anche di interessanti funzioni della fotocamera, come Ritratto di Gruppo e One Take, che viene utilizzato per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “best-angled” contemporaneamente.

