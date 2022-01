Prime Video febbraio 2022: ecco tutte le novità della piattaforma

Prime Video febbraio 2022: andiamo a scoprire tutte le novità della piattaforma

Il 2022 è ormai iniziato da un pezzo e siamo ormai quasi alla fine di gennaio. Un mese se ne è già andato e così anche Amazon Prime Video è pronto a stupirci di nuovo con le sue ultime uscite in questo febbraio 2022. Andiamo a scoprire insieme tutte le aggiunte al catalogo!

LOL Chi ride è fuori – S2

La novità forse più attesa in questo mese di febbraio. Stiamo parlando di LOL che, dopo il dissacrante successo della prima stagione, entrata di diritto nell’immaginario collettivo con i momenti indimenticabili, è pronta a stupirci nuovamente. Il cast è stato confermato con la prima immagine ufficiale solamente pochi giorni dopo e comprende: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Tess Masazza, Max Angioni, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. La serie sarà disponibile a partire dal 24 febbraio. Ne vedremo delle belle!

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

Ryan Reynolds torna nei panni della guardia del corpo nel seguito dell’apprezzato film 2017. Quattro anni dopo gli eventi del film originale, la guardia del corpo Michael Bryce, con disagi post traumatici per aver per perso la licenza AAA, viene contattato da Sonia Kincaid (Salma Hayek) per il rapimento di suo marito Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), noto killer professionista. Dopo averlo liberato verranno ingaggiati dall’interpol per sventare un cyber attentato all’Unione Europea ritrovandosi nelle improbabili vesti di eroi. Un’avventura spassosa e piena di azione vi aspetta su Prime Video a febbraio 2022. Il titolo sarà disponibile dal 2 febbraio!

Green Book

Amazon porta nel suo catalogo anche titoli dal sapore più autoriale. Il titolo di Peter Farrelly del 2018, vincitore di 3 premi Oscar nel 2019, compreso quello al miglior film, arriverà sulla piattaforma il prossimo 1 febbraio. Green Book racconta la storia vera di Don Shirley (Mahershala Ali), noto musicista di colore, e di Frank “Tony Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen), il suo autista italoamericano, in viaggio nel sud dell’America profondamente razzista degli anni ’60. Lasciatevi affascinare da questa commovente storia che, oltre a numerosissimi premi, ha conquistato anche il cuore del pubblico.

Le serie tv | Prime Video febbraio 2022

1 febbraio : Fragolina Dolcecuore S2; Il bello delle donne; The Vampire Diaries S8

: Fragolina Dolcecuore S2; Il bello delle donne; The Vampire Diaries S8 2 febbraio : Reacher

: Reacher 7 febbraio : Criminal Minds: Perfect Behavior S1; Criminal Minds: Beyond Borders

: Criminal Minds: Perfect Behavior S1; Criminal Minds: Beyond Borders 11 febbraio : Real Madrid: la leggenda bianca; With Love

: Real Madrid: la leggenda bianca; With Love 18 febbraio : The Marvelous Mrs. Maisel S4

: The Marvelous Mrs. Maisel S4 24 febbraio : LOL Chi ride è fuori S2

: LOL Chi ride è fuori S2 25 febbraio: Bleach S8-9

I film | Prime Video febbraio 2022

1 febbraio : Green Book ; Vice – l’uomo nell’ombra; Come ti ammazzo il bodyguard; The Imitation Game; I più grandi di tutti; Il mistero della casa del tempo; The United Way; Ma che bella sorpresa; Puoi baciare lo sposo; Fuga di cervelli; Faccio un salto all’Avana; Italiano medio; Vengo anch’io; Benvenuti al nord; L’agenzia dei bugiardi; Quel bravo ragazzo; Il grande salto; Tutto molto bello; Forever Young; Prova a prendermi; Spiderwick – Le cronache; Drillbit Taylor; La vita è meravigliosa; Venerdì 13; Top Gun; Star Trek – La nemesi; Four Brothers – Quattro fratelli; Il principe cerca moglie; L’ultimo dominatore dell’aria; Colazione da Tiffany; School Of Rock; S.O.S. fantasmi; Case 39; Zoolander; Star Trek; G.I. Joe – La nascita dei Cobra; Bumblebee; Mission: Impossible – Fallout; Minority Report; Sliver; Barnyard – Il cortile; I Love You, Man; Young Adult; A Beautiful Mind; Il dittatore; Punto di non ritorno; Zoolander 2; Overlord; Revolutionary Road

: Green Book ; Vice – l’uomo nell’ombra; Come ti ammazzo il bodyguard; The Imitation Game; I più grandi di tutti; Il mistero della casa del tempo; The United Way; Ma che bella sorpresa; Puoi baciare lo sposo; Fuga di cervelli; Faccio un salto all’Avana; Italiano medio; Vengo anch’io; Benvenuti al nord; L’agenzia dei bugiardi; Quel bravo ragazzo; Il grande salto; Tutto molto bello; Forever Young; Prova a prendermi; Spiderwick – Le cronache; Drillbit Taylor; La vita è meravigliosa; Venerdì 13; Top Gun; Star Trek – La nemesi; Four Brothers – Quattro fratelli; Il principe cerca moglie; L’ultimo dominatore dell’aria; Colazione da Tiffany; School Of Rock; S.O.S. fantasmi; Case 39; Zoolander; Star Trek; G.I. Joe – La nascita dei Cobra; Bumblebee; Mission: Impossible – Fallout; Minority Report; Sliver; Barnyard – Il cortile; I Love You, Man; Young Adult; A Beautiful Mind; Il dittatore; Punto di non ritorno; Zoolander 2; Overlord; Revolutionary Road 4 febbraio : Flashback

: Flashback 9 febbraio : L’assistente della star

: L’assistente della star 11 febbraio : I Want You Back; Rooney; L’eroe dei due mondi

: I Want You Back; Rooney; L’eroe dei due mondi 12 febbraio : Nove lune e mezza

: Nove lune e mezza 13 febbraio : Benvenuti in casa Esposito

: Benvenuti in casa Esposito 14 febbraio : Io rimango qui; Cosa mi lasci di te

: Io rimango qui; Cosa mi lasci di te 21 febbraio : Dangerous; Un uomo tranquillo

: Dangerous; Un uomo tranquillo 22 febbraio : Robin Hood – L’origine della leggenda

: Robin Hood – L’origine della leggenda 25 febbraio : Fire City: End of Days

: Fire City: End of Days 28 febbraio: Il manuale degli appuntamenti; The Beach House; Donnie Darko

Queste sono tutte le uscite di Prime Video a febbraio 2022. Cosa ne pensate? Quale di queste attendete di più? Fateci sapere la vostra!