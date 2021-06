Prime Day 2021 OnePlus: l’ultimo smartphone in offerta

È iniziato il Prime Day 2021 e oggi vi mostreremo l’offerta di OnePlus, tra cui il Nord CE 5G. Vediamo l’imperdibile offerta

Da oggi, 21 giugno 2021, sarà finalmente possibile acquistare il nuovo OnePlus Nord CE 5G direttamente sul sito di OnePlus o su Amazon.

OnePlus Nord CE 5G, erede del precedente Nord, presenta un concentrato di tecnologia, a un prezzo più accessibile che mai, a partire di 299€.

Prime Day 2021 OnePlus: specifiche tecniche

Il dispositivo vanta una tripla fotocamera 64MP, display AMOLED da 90Hz, il potente processore SnapDragon 750G 5G, il sistema di carica veloce migliorato WarpCharge 30T Plus, e il sistema operativo OxygenOS11 per garantire ogni giorno un’esperienza rapida e fluida.

Il sistema operativo è stato ulteriormente migliorato; sono state integrate le funzionalità Dark Mode, Zen Mode e la nuova Always On Display (AOD). Inoltre, OOS11 è stato ottimizzato per le operazioni con una sola mano, grazie ad un riposizionamento intelligente dei controlli touch.

Nonostante il sottile spessore di di 7,9 mm, per 170g di peso, OnePlus Nord CE 5G non rinuncia ad alcune funzionalità come il jack per cuffie da 3,5mm.

Disponibilità e prezzi al pubblico

Il device sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Blue Void, con una finitura opaca resistente alle impronte digitali, Charcoal Ink e Silver Rey.

La versione 6GB+128GB Charcoal Ink è disponibile a 299€, il taglio di memoria da 8GB+128GB Blue Void e Charcoal Ink avrà un prezzo di 329€ ed infine la variante 12GB+256GB acquistabile anche nella colorazione Silver Ray al prezzo di 399€.

Come tutti i dispositivi OnePlus flagship, Nord CE avrà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, che manterranno il device agile nel tempo.

Come tutti i dispositivi OnePlus flagship, Nord CE avrà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, che manterranno il device agile nel tempo.