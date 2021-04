PowerAwesome Samsung Tiktok: la nuova sfida per i Galaxy A

Samsung lancia powerAwesome, la TikTok challenge dedicata ai nuovi smartphone Galaxy A. Vediamo insieme di cosa si tratta

L’iniziativa punta a promuovere le feature innovative dei nuovi Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A72, coinvolgendo i giovani consumatori della Gen Z in una sfida creativa e originale su TikTok. Per questa campagna globale in Italia saranno coinvolti 8 giovani creator italiani: Martina Socrate, Jennifer Preda, Giorgia Malerba, Federico Gardenghi, Alessandro Bedetti, Jash Gonzales, Valeria Vedovatti e Alessandro Montesi.

PowerAwesome Samsung Tiktok: l’iniziativa

Samsung torna su TikTok con una nuova campagna dedicata alla Gen Z, che vede coinvolti i nuovi smartphone della serie Galaxy A: Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A72. Infatti, tutti gli utenti di TikTok sono chiamati a cimentarsi con una nuova challenge creativa, pubblicando i propri video con l’hashtag #powerAwesome.

La challenge intende raccontare i tratti distintivi dei nuovi dispositivi della serie Galaxy A, che permettono a tutti gli utenti di godere di tecnologie e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Caratterizzati da colori vivaci, una quadrupla fotocamera versatile con risoluzione da 64MP e una batteria a lunga durata, i nuovi device sono perfetti per accompagnare la Gen Z nelle sfide di tutti i giorni, riempiendo le giornate di creatività e vivendo al massimo le proprie passioni.

La TikTok challenge #powerAwesome punta proprio su quest’ultimo aspetto, dimostrando in maniera ironica e innovativa come gli smartphone della serie Galaxy A siano i compagni perfetti per ogni giornata, per rendere speciali le attività quotidiane. La challenge è arricchita da un Branded Effect, un filtro realizzato ad hoc che invita gli utenti a ricaricare la batteria, realizzando un video pieno di energia.

Le parole da parte di Samsung

“Con questa TikTok challenge abbiamo voluto puntare sulla creatività dei nostri Galaxy fan chiedendogli di esprimere su Tik Tok il loro stile unico e auntentico, proprio come quello dei nuovi smartphone delle serie Galaxy A. Smartphone di ultima generazione che consentono a tutti, specialmente ai più giovani, di sfruttare al massimo le tecnologie all’avanguardia di Samsung. Siamo sicuri che questa nuova iniziativa sarà stimolo per tanti appasionati Galaxy, per esprimere appieno la loro personalità con prodotti affidabili e di eccellenza”

— ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

La sfida, lanciata a livello globale e che nelle prime ore ha già ottenuto oltre 460 milioni di visualizzazioni, vede coinvolti anche alcuni giovani creator italiani, che si distinguono su TikTok proprio per la loro ironia e il loro approccio dinamico ai trend: Martina Socrate, Jennifer Preda, Giorgia Malerba, Federico Gardenghi, Alessandro Bedetti, Jash Gonzales, Valeria Vedovatti e Alessandro Montesi sono gli 8 TikToker scelti da Samsung per dare ancora più risalto alla nuova challenge, e coinvolgere così un pubblico sempre più ampio.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Samsung? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.