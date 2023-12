Porsche Design e HONOR: annunciata una nuova collaborazione strategica

E voi? Cosa ne pensate di questa collaborazione tra Porsche Design e HONOR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Siamo onorati di lavorare con un partner come Porsche Design per portare la tecnologia più avanzata nel segmento premium dei dispositivi intelligenti. Questa collaborazione a lungo termine tra HONOR e Porsche Design apre nuove ed entusiasmanti opportunità per rafforzare la nostra crescita nei mercati di tutto il mondo.

HONOR, leader nel settore degli smartphone pieghevoli e innovazioni nell’imaging mobile , sarà coadiuvata dall’esperienza di Porsche Design nel design di lusso . HONOR ha dimostrato la sua capacità di rappresentare il vertice delle tecnologie intelligenti, con particolare attenzione a settori cruciali come la durata della batteria, la tecnologia del display, la fotografia e la videografia. Porsche Design, con la sua competenza esclusiva nel design e oltre 15 anni di successo nel settore degli smartphone, ha contribuito a definire uno stile senza tempo, funzionale e purista. La collaborazione con HONOR rappresenta una pietra miliare per l’espansione del portafoglio di prodotti elettronici di Porsche Design .

