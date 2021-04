POCO QLASH League of Legends: il nuovo partner per il team

Quest’oggi POCO diventa ufficialmente partner per QLASH Italia per la prima giornata del Circuito Tormenta dedicato a League of Legends Wild Rift

Qualcosa di speciale unisce POCO e QLASH ed è la voglia di fare grandi cose insieme! Per questo, proprio in occasione dell’inizio del Circuito Tormenta 2021 che arriva per la prima volta in Italia e che permette anche a tutti i giocatori non professionisti di sfidarsi in un contesto competitivo a titoli, POCO ha scelto di sostenere e supportare il team QLASH.

POCO QLASH League of Legends: la collaborazione

Il King degli smartphone incontra quindi i King degli eSports per una sensazionale collaborazione, che porta i due partner sotto i riflettori della scena competitiva di Wild Rift, uno dei tornei più attesi dell’anno.

Il 3 e il 5 aprile ci sono stati gli open qualifier del torneo e il 12 aprile si terranno le finali alle quali solo 2 squadre per tappa potranno qualificarsi. Inoltre, durante la fase di live streaming i nostri Influencer e pro player sceglieranno alcuni tra i migliori giocatori per poter giocare insieme a loro il 10 aprile! Tutte le dirette saranno trasmesse sul canale Twitch di Qlash Italia.

Nel corso delle varie tappe i player di QLASH Italia avranno la possibilità di giocare con il supporto dei nuovi POCO X3 Pro e POCO F3, progettati per garantire massima potenza e velocità. Esattamente ciò di cui hanno bisogno quindi per affrontare questa sfida e molto di più!

“Siamo entusiasti di essere partner di questo appuntamento tanto atteso con POCO F3 e POCO X3 Pro, rispettivamente dotati di Snapdragon 870 e Snapdragon 860. Questi due prodotti garantiscono eccellenti performance, sono fatti su misura per i gamer quindi non potevano che essere perfetti per i pro player di QLASH Italia di questo torneo”

— ha spiegato Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO.

