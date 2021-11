POCO M4 Pro 5G: svelato ufficialmente

POCO ha recentemente reso disponibile sul suo sito ufficiale il nuovo POCO M4 Pro 5G, smartphone medio gamma dotato di display da 6,6″ FHD+ e corredato da un SoC MediaTek Dimensity 810 e sensore fotografico da 50MP

Il nuovo device POCO M4 Pro 5G mira a conquistare la fascia media del mercato grazie principalmente al suo pannello DotDisplay da 6,6″ con risoluzione FHD+ e refresh rate dinamico (variabile tra 50Hz/60Hz/90Hz). É anche il primo della serie M di POCO ad avere la tecnologia di ricarica veloce 33W Pro, che permette di passare da 0% a 100% in appena 1 ora. Il sistema operativo adottato per questo smartphone è Android 11 con interfaccia MIUI 12.5 e sarà disponibile in 2 diversi tagli di memoria RAM/ROM con un prezzo di partenza di 229,90€.

POCO M4 Pro 5G: scheda tecnica

La dotazione completa di questo smartphone prevede:

Display: DotDisplay da 6,6″ FHD+, 450nit, refresh 90Hz dinamico (50/60/90Hz), campionamento tocco 240Hz, Corning Gorilla Glass 3 ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 810 ;

; RAM: 4GB/6GB di tipo LPDDR4x ;

; ROM: 64GB/128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.2 espandibile tramite slot MicroSD (Max 1TB) ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 8MP ;

+ sensore ultra grandangolare da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 5G (dual 5G standby), WiFi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, sensore delle impronte digitali, modulo IR ;

; Batteria: 5000mAh e supporto ricarica 33W Pro (caricatore 33W incluso);

e supporto ricarica (caricatore incluso); Dimensioni: 163,56 x 75,78 x 8,75mm ;

; Peso: 195g ;

; Colori: POCO Yellow, Power Black, Cool Blue ;

; OS: MIUI 12.5 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione 4GB RAM/64GB ROM: 229,90 euro;

euro; Prezzo versione 6GB RAM/128GB ROM: 249,90 euro

POCO M4 Pro 5G: analisi

La componentistica interna mette in chiaro come nonostante si tratti di un prodotto di fascia media sarà comunque capace di fornire prestazioni discrete per le attività di tutti i giorni, quali navigazione web, utilizzo di applicazioni di messaggistica o fruizione di contenuti video. Riguardo questi ultimi, il DotDisplay da 6,6″ FHD+ consentirà una visione soddisfacente di fotografie o filmati proprio grazie alle sue generose dimensioni. Da sottolineare poi la frequenza di aggiornamento video dinamica fino a massimo 90Hz, importante per una maggiore fluidità delle immagini durante le sessioni da gaming.

A proposito del comparto fotografico, l’obiettivo principale da 50MP dovrebbe, almeno in linea teorica, offrire scatti di discreta fattura. La fotocamera anteriore invece si ferma ad 16MP, abbastanza per una offrire una buona qualità durante le videochiamate. Parlando di autonomia, la batteria ha una capacità di 5000mAh e dovrebbe assicurare in media 2 giorni di utilizzo se non si stressa il device con applicazioni troppo energivore. Infine si segnala la presenza di un comodo jack audio da 3,5mm per il collegamento di auricolari cablati e di un modulo IR, utile ad esempio per comandare il proprio televisore o condizionatore (scaricando le apposite App dallo store di Google).

