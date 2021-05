Poco M3 Pro 5G: presentato globalmente il nuovo smartphone

Quest’oggi è stato presentato il nuovo Poco M3 Pro 5G, mostrando a livello globale le sue caratteristiche e il prezzo. Vediamo assieme il tutto

POCO ha lanciato oggi il nuovo smartphone POCO M3 Pro 5G, a livello globale. Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 700 5G, POCO M3 Pro 5G offre un’esperienza di intrattenimento con supporto Dual SIM 5G e un display super fluido a 90Hz, il tutto offrendo un’efficienza energetica ottimale che garantisce una lunga durata della batteria.

“Siamo molto lieti di annunciare che dal 6 maggio 2021, POCO ha raggiunto un totale di oltre 17 milioni di spedizioni dal suo primo lancio nel 2018 con POCO F1. Solo per POCO M3, presentato lo scorso novembre, le spedizioni globali complessive hanno superato le 3 milioni di unità. Non solo abbiamo raggiunto un’enorme crescita in termini di spedizioni, ma anche la nostra fan-base è cresciuta rapidamente. Ora abbiamo persino un’app per la community di POCO dove i fan possono condividere i loro feedback, utili poi per lo sviluppo dei nostri prodotti”

— ha dichiarato Kevin Qiu, Head of POCO Global.

Velocità 5G e Dual Standby 5G con MediaTek Dimensity 700

Per la prima volta in assoluto, POCO si avvale della tecnologia MediaTek Dimensity, offrendo prestazioni e velocità complessive migliorate. Questo potente MediaTek Dimensity 700 offre prestazioni di livello flagship pur mantenendo un consumo energetico inferiore alla media e garantisce una batteria di lunga durata grazie alla sua tecnologia di processo a 7nm. Con un modem 5G integrato, il dispositivo supporta il Dual Standby 5G, fornendo agli utenti un 5G ‘always on‘ senza dover sostituire fisicamente le schede SIM.

“I vantaggi di una rete 5G veloce vanno oltre i download super veloci, i video ad alta qualità e i giochi straordinariamente fluidi – il 5G permette anche una rete più stabile in aree particolarmente affollate. Sfruttando i vantaggi del 5G in questa fascia di prezzo, una rarità sul mercato, POCO M3 Pro 5G testimonia ancora una volta il nostro impegno nell’offrire agli utenti le innovazioni che contano davvero.”

— ha spiegato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global.

Le prestazioni di alto livello di POCO M3 Pro 5G offrono anche un’esperienza di intrattenimento eccezionale. Il processore sfoggia un’architettura CPU octa-core avanzata, con due core Cortex-A76, altamente efficienti, che operano fino a 2,2GHz. La CPU è abbinata alla GPU Mali-G57, una nuova architettura GPU che offre un ulteriore 30% di densità di prestazioni e di efficienza energetica. Insieme alla nuovissima tecnologia di storage UFS 2.2, il chipset trasforma il dispositivo in un perfetto compagno di intrattenimento, capace di caricare e riprodurre facilmente giochi pesanti dal punto di vista grafico, file video e molto altro.

Poco M3 Pro 5G: display FHD+ a 90Hz e molto altro ancora

Per soddisfare le incredibili capacità del processore, POCO M3 Pro 5G ha un display con una user experience che supera tutte le aspettative. Con un refresh rate a 90Hz, POCO M3 Pro 5G offre immagini più veloci e un’esperienza più fluida per gli utenti. POCO M3 Pro 5G si aggiorna anche da Dot Drop di POCO M3 a un DotDisplay. DynamicSwitch consente al display di passare automaticamente da 90Hz, a 60Hz, 50Hz e 30Hz, adattando la frequenza di aggiornamento direttamente al contenuto per risparmiare energia.

Il display FHD+ da 6,5″ riproduce immagini con una chiara risoluzione 1080P e dispone di doppi sensori di luce sulla parte anteriore e posteriore per consentirne il rilevamento a 360°, permettendo di scegliere in modo intelligente e preciso tra 4096 livelli di luminosità per una visibilità ottimale.

Tripla fotocamera da 48MP e oltre due giorni di autonomia

Il comparto camera con una fotocamera principale da 48MP, una macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP completa l’user experience di POCO M3 Pro 5G. La fotocamera principale da 48MP permette agli utenti di catturare immagini più nitide e dettagliate, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Una serie di funzionalità del software della fotocamera, come la modalità notturna, il video time-lapse e la funzione Timed burst, aumenta notevolmente gli scenari di utilizzo e consente agli utenti di liberare la creatività con la fotografia e videografia.

A supporto di tutta questa potenza c’è una grande batteria da 5,000mAh che può durare più di 2 giorni. Con una ricarica rapida da 18W e un caricatore da 22,5W incluso nella confezione, gli utenti possono ricaricare la propria batteria e tornare in azione in pochissimo tempo.

Design ergonomico 3D curvo

POCO M3 Pro 5G rinuncia al design tipico degli smartphone a favore di qualcosa di più unico. Realizzato con un design ergonomico, un retro 3D curvo e una finitura lucida, il dispositivo garantisce un’impugnatura ottimale e si distingue per il suo look accattivante. Con un rapporto screen-to-body del 91%, il device assicura un’esperienza coinvolgente e una sensazione straordinaria. POCO M3 Pro 5G è disponibile in tre bellissimi colori: POCO Yellow, Power Black e Cool Blue.

Il dispositivo è anche progettato con usability in mind e offre una suite completa di caratteristiche per facilitare l’utilizzo quotidiano, tra cui un blaster IR, NFC e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Poco M3 Pro 5G: prezzi e disponibilità

POCO M3 Pro 5G sarà ufficialmente disponibile a partire dal 20 maggio al seguente link al prezzo di 199,90€ per la configurazione da 4GB+64GB e al prezzo di 229,90€ per la versione da 6GB+128GB. Fino al 26 maggio, POCO M3 Pro 5G sarà in vendita al prezzo early bird di 159,90€ per la versione da 4GB+64GB e di 199,90€ per la versione da 6GB+128GB.

Cosa ne pensate del nuovo Poco M3 Pro 5G di Poco? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.