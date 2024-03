POCO C61: un nuovo smartphone entry-level all’orizzonte?

Trapelano in rete nuove informazioni sul prossimo POCO C61, l’ultimo smartphone di fascia bassa dell’azienda cinese

POCO C61 si prepara a conquistare il mercato con un’ottima dotazione a un prezzo competitivo. Le prime informazioni, trapelate dal portale Appuals, ci svelano un design accattivante, un hardware solido e una batteria capiente.

POCO C61: design e display

POCO C61 si presenta con un look moderno e in linea con gli altri modelli del brand. Il modulo fotografico circolare sul retro, gli angoli stondati e le cornici piatte donano allo smartphone un’estetica elegante e raffinata. Frontalmente, troviamo un ampio display LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz, perfetto per godersi al meglio contenuti multimediali e giocare. La luminosità di picco di 500 nit garantisce una discreta seppur non ottimale visibilità anche in ambienti esterni, mentre la protezione del buon vecchio Gorilla Glass 3 di Corning assicura resistenza contro graffi e urti.

Hardware e prestazioni

Sotto il cofano di POCO C61 pulsa il processore MediaTek Helio G36, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Non si tratta di un chipset top di gamma, ma è comunque in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di social media e la visione di video. Nonostante il modulo posteriore di grandi dimensioni, il sensore principale è da 8 MP, affiancato da un sensore secondario da 0,08 MP. La dotazione è completata da un flash LED. La fotocamera frontale da 5 MP è perfetta per selfie e videochiamate.

POCO C61: connettività e autonomia

POCO C61 è dotato di una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10 W. L’abbinamento con il display HD+ e il processore poco energivoro promette un’autonomia eccellente, in grado di coprire senza problemi l’intera giornata con un solo utilizzo.

Non manca poi di nulla in termini di connettività. Troviamo infatti il supporto al Dual SIM, NFC, Wi-Fi 5 e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni nera, azzurra e verde menta.

Prezzi e disponibilità

POCO C61 dovrebbe essere commercializzato a un prezzo di partenza di circa 82 euro per la versione base con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna dovrebbe costare circa 95 euro. Al momento non ci sono informazioni precise sulla data di lancio, ma ci si può aspettare che lo smartphone arrivi sul mercato nel corso del prossimo trimestre.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di POCO per conoscere la data di lancio ufficiale e i dettagli relativi alla distribuzione in Italia. Che ne pensate dello smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!