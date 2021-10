Poco C31: annunciato ufficialmente

La multinazionale cinese ha da poco svelato, solo per il mercato indiano, il suo nuovo Poco C31, smartphone avente un display HD+ da 6,35″ e SoC MediaTek Helio g35

Disponibile dal 2 Ottobre, il nuovo Poco C31 di Xiaomi si configura come uno smartphone entry level con caratteristiche tecniche capaci di soddisfare quel tipo di utenza alla ricerca di un device in grado di fare il minimo indispensabile ad un prezzo accessibile. Il nuovo terminale monta infatti un SoC MediaTek Helio G35 supportato da 3GB o 4GB di memoria RAM. La memoria ROM è disponibile anch’essa in 2 tagli: 32GB o 64GB. Quest’ultima certamente non consentirà di poter immagazzinare un quantitativo spropositato di dati, ma lo smartphone in compenso porta in dote il supporto alle MicroSD (fino al taglio da 512GB).

Poco C31: scheda tecnica

Analizziamo più approfonditamente le caratteristiche hardware di questo nuovo device:

Display: LCD da 6,53″ HD+ formato 20:9, modalità lettura, protezione in Panda Glass;

da formato 20:9, modalità lettura, protezione in Panda Glass; CPU: SoC MediaTek Helio G35 ;

; GPU: IMG PowerVR GE8320 a 680 MHz ;

; RAM: 3GB/4GB ;

; ROM: 32GB/64GB espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB;

espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB; Connettività: 4G, Dual VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 LE con AD2P, microUSB, radio FM, ingresso per il jack da 3,5 mm, GPS, Glonass, Beidou ;

; Batteria: 5000mAh;

Fotocamera posteriore: obiettivo principale grandangolare da 13MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro ad 2MP ;

+ sensore di profondità da + obiettivo macro ad ; Fotocamera anteriore: 5MP ;

; Dimensioni: 164,9 x 77,1 x 9mm ;

; Peso: 194g ;

; Colori: Royal Blue, Shadow Gray – con un pattern a doppio tono anti impronte e per un miglior grip ;

; OS: MIUI 12 basato su Android 10 ;

; Prezzo versione da 3GB RAM/32GB ROM: 129€ ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: 140€

Poco C31: analisi

Grazie al suo enorme display LCD da 6,53″ HD+ sarà possibile utilizzare con facilità più applicazioni in contemporanea tramite modalità split screen nonché sfruttarlo per la fruizione di contenuti video. I colori sono accesi e vividi, ma non essendo un pannello di tipo OLED va detto che i neri non saranno “assoluti”.

La risoluzione inoltre si ferma all’HD+ (720 x 1600p). Poco male però, considerando anche il prezzo a cui viene venduto nella sua configurazione base. Presente anche un comodo jack da 3,5mm per collegare gli auricolari cablati. Il comparto fotografico posteriore si compone di una tripletta di obiettivi, il cui sensore principale è da 13MP, abbastanza da poter assicurare scatti di sufficiente qualità. La batteria, infine, da 5000mAh dovrebbe garantire un’autonomia di circa 1 giorno e mezzo, a patto che non si stressi il device con l’uso di applicazioni pesanti per il processore.

Cosa ne pensate della scheda tecnica del nuovo Poco C31 di Xiaomi? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!