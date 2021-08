Pixel 5a 5G: il nuovo smartphone finalmente ufficiale

Il nuovo smartphone di casa Google è ufficiale e stiamo parlando del Pixel 5a 5G, con scheda tecnica e prezzi. Vediamo il tutto assieme

In questi giorni, Google ha annunciato ufficialmente il nuovo Pixel, dopo quasi un anno dall’uscita dei modelli precedenti. Gli smartphone di casa Google sono tra i più innovativi, a partire dal design compatto e minimale, diverso dagli altri e abbinato a componenti potenti per un telefono di fascia media/alta.

Pixel 5a 5G: caratteristiche

Il modello presentato riprende le stesse caratteristiche della versione antecedente ma vengono apportate alcune modifiche che vi illustreremo adesso.

Per quello che concerne l’aspetto estetico, troviamo la scocca in alluminio con certificazione IP67, il sensore d’impronte digitali e il comparto fotografico nell’angolo superiore sinistro composto da due lenti, la principale da 12MP e una grandangolare da 16MP. Lungo il bordo destro, abbiamo il tasto d’accensione e i tasti del controllo volume mentre scendendo verso il bordo inferiore abbiamo la combo speaker + microfono, il jack audio da 3.5mm e il connettore Type-C, che permette di ricaricare la batteria da 4680mAh con la ricarica rapida da 18W. Il display di Pixel 5a è un OLED da 6.34″, risoluzione in FHD+ con il supporto al HDR e la fotocamera frontale posizionata in stile foro nell’angolo sinistro del display.

Scheda tecnica

Display: OLED da 6,34″ FHD+, supporto HDR, Gorilla Glass 3

OLED da 6,34″ FHD+, supporto HDR, Gorilla Glass 3 SoC: Qualcomm Snapdragon 765 5G , octa-core; GPU Adreno 620

Qualcomm Snapdragon 765 5G , octa-core; GPU Adreno 620 Memoria: 6GB RAM, 128GB; non espandibile

6GB RAM, 128GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 12MP principale, apertura f/1.7 16MP grandangolare, apertura f/2.2

: Fotocamera anteriore : 8MP, apertura f/2.0

: 8MP, apertura f/2.0 Sensori: lettore impronte digitale posteriore, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale posteriore, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4680 mAh, ricarica rapida da 18W

4680 mAh, ricarica rapida da 18W Altro: Dual SIM, NFC, jack audio 3.5mm, IP67

Dual SIM, NFC, jack audio 3.5mm, IP67 Colorazioni: Mostly Black

Mostly Black Dimensioni e peso : 154.9 x 73.7 x 7.6 (LxAxP); 183g

: 154.9 x 73.7 x 7.6 (LxAxP); 183g Sistema operativo: Android 11

Pixel 5a 5G: prezzi e disponibilità

Parlando di prezzi e disponibilità, lo smartphone sarà disponibile a partire dal 26 agosto solamente negli USA e in Giappone al prezzo di 449$, con la possibilità di effettuare il pre-ordine a partire da questi giorni. Al momento, non è stata annunciata la vendita in Italia ma si spera in un cambiamento nel prossimo futuro.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di casa Google? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione