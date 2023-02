Philips TV & Sound: presentate le nuove cuffie e auricolari

Philips ha da poco presentato una nuova serie di cuffie e auricolari adatti per ogni occasione. Andiamo a scoprire tutti i nuovi modelli

TP Vision presenta nuove versioni delle sue cuffie over-ear ANC premium Philips Fidelio e degli auricolari wireless ANC premium TWS con il lancio dei nuovi modelli L4 e T2 ed amplia la sua serie GO di successo con i set A5508 e A5608. La novità di quest’anno è l’introduzione delle prime cuffie per il sonno a marchio Philips con il lancio delle N7808, sviluppate in collaborazione con gli scienziati del sonno Kokoon.

Philips Fidelio L4 erano già perfette, le nuove cuffie lo sono ancora di più

Le cuffie L4 continuano la filosofia Fidelio di offrire una combinazione irresistibile di prestazioni audio superlative, lunga durata della batteria, eccezionale cancellazione attiva del rumore, eccellente vestibilità e comfort, il tutto con una costruzione e una finitura di altissimo livello. Continuano ad utilizzare un driver da 40 mm sviluppato internamente, ora rivestito in grafene per dare maggiore robustezza, ma senza incidere sul peso, e fornire una minore distorsione per un suono più pulito nelle medie e alte frequenze.

Una connessione multi-point ultra-affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico è garantita dall’ultima versione 5.3 del Bluetooth con trasmissione Auracast e audio LE. L’inclusione di entrambi i codec LC3 e LDAC assicura che l’L4 possa offrire un audio wireless di altissima qualità, con riproduzione Hi-Res Audio disponibile anche tramite il cavo mini-jack da 3,5 mm in dotazione o tramite USB-C.

Il sistema Hybrid Adaptive ANC con quattro microfoni di Philips Fidelio L4 è stato migliorato anche grazie alla ricollocazione della porta di sfiato per il microfono che misura il rumore esterno (feed forward) sul retro del padiglione auricolare dove è meno sensibile al rumore del vento. La sensibilità del microfono feed forward può ora essere ridotta automaticamente all’aumentare del rumore del vento.

Un ulteriore microfono integrato per la cattura della voce è dedicato alla rimozione dei suoni di sottofondo per garantire che le chiamate siano ricevute ed effettuate con un audio cristallino. Anche la durata della batteria è stata migliorata con l’L4 che ora offre 50 ore di riproduzione – 40 con ANC attivo – e con una ricarica rapida di 15 minuti offre cinque ore di riproduzione.

Philips Fidelio T2 porta caratteristiche premium nei nuovi auricolari TWS ANC

Gli auricolari Philips Fidelio T2 hanno dimensioni ridotte di ben il 20% e la custodia di ricarica è più piccola del 40% rispetto al modello originale T1. Le prestazioni audio di altissima qualità e full range continuano a essere disponibili grazie all’avanzato design a due vie della T2, con un nuovo grande driver dinamico da 9,2 mm rivestito in grafene insieme ad un piccolo driver ad armatura bilanciata appositamente ottimizzato e molto efficiente.

L’audio Hi-Res e la connessione ultra-affidabile sono garantiti dall’adozione dell’ultima versione 5.3 del Bluetooth, con Google Fast Pair, con audio LE e codec LC3. La T2 dispone anche dell’opzione del codec LDAC per garantire la riproduzione di musica con la massima qualità di risoluzione. Philips Fidelio T2 dispone di sei microfoni, tre in ogni auricolare. Due microfoni per auricolare offrono il massimo livello di cancellazione adattiva del rumore, mentre due microfoni dedicati a catturare la voce, uno per auricolare e ora con tecnologia a conduzione ossea, riducono l’impatto del rumore del vento.

Nonostante la riduzione delle dimensioni degli auricolari e della custodia, la durata della batteria della T2 rimane eccellente, con nove ore di riproduzione continua con ANC attivato e altre 27 ore di riproduzione disponibili tramite la custodia di ricarica. Una ricarica completa richiede due ore, mentre un’ora di riproduzione supplementare è disponibile dopo soli cinque minuti di ricarica. Gli auricolari sono, inoltre, resistenti all’acqua con un grado di protezione IPX4.

Le nuove cuffie Philips GO sempre più al top

TP Vision amplierà la gamma di cuffie disponibili nella linea GO Sports con due nuovi modelli di fascia media, entrambi pensati per offrire un ulteriore divertimento per chi ha uno stile di vita attivo o per gli allenamenti grazie alla combinazione di comfort, robustezza, resistenza all’acqua e un suono eccellente in movimento.

La A5508 è una nuova cuffia TWS dotata di un driver a bassa distorsione da 8 mm rivestito in grafene per garantire un’ottima qualità del suono, mentre la A5608 adotta la più recente tecnologia open ear a conduzione ossea per consentire agli utenti di ottenere un audio eccellente con l’ulteriore sicurezza di poter sentire immediatamente il suono dell’ambiente circostante; la A5608 aggiunge inoltre un’ulteriore sicurezza grazie ad una running light a LED incorporata nel collarino.

Entrambe le cuffie hanno un’eccellente durata della batteria e tempi di ricarica rapidi. La A5508 offre sette ore di riproduzione con ANC attivo e altre 21 ore con la custodia di ricarica, con un’ora di riproduzione aggiuntiva dopo soli cinque minuti. La A5608 offre sei ore di riproduzione e un’altra ora di riproduzione disponibile dopo una ricarica di 15 minuti. Ideali per le attività all’aperto, le A5508 e le A5608 offrono un divertimento a lungo termine grazie alla resistenza al sudore e all’acqua IPX5.

Dormire sonni tranquilli con le nuove cuffie Philips sleepbuds

Le nuove Philips N7808, le prime cuffie per il sonno Philips con Kokoon, offrono la risposta perfetta alla sofferenza di un sonno disturbato, aiutando chi le indossa ad addormentarsi più facilmente e proteggendo al contempo il sonno da interferenze esterne. Progettate in collaborazione con gli scienziati del sonno Kokoon, le cuffie per il sonno N7808 spostano i principali componenti elettronici lontano dagli auricolari, in un involucro poco profondo montato, ma di solito impercettibile, dietro la testa.

Ciò consente agli auricolari N7808 di avere il profilo più piccolo, con uno spessore di soli 6 mm, grazie all’uso di driver ad armatura bilanciata, rispetto al corpo di oltre 20 mm della maggior parte degli auricolari. Le dimensioni ridotte rendono le N7808 facili e comode da tenere per tutta la notte. I sensori all’interno degli auricolari monitorano il ritmo del sonno dell’utente per adattare l’erogazione dell’audio e sfumare automaticamente l’audio quando l’utente si addormenta.

La N7808 funziona con l’App Kokoon per migliorare la comprensione e la gestione del sonno di chi le indossa, che viene costantemente monitorato tramite accelerometri e un piccolo cardiofrequenzimetro ottico all’interno dell’auricolare, che funziona irradiando luce sulla pelle e misurando il modo in cui la luce viene diffusa dal flusso sanguigno. Le informazioni raccolte possono essere combinate per aiutare gli utenti a comprendere meglio e a orientarsi verso un sonno migliore.

Le cuffie N7808 hanno una durata della batteria di dieci ore e possono essere utilizzate anche per effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming tramite Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, le app Calm e Headspace o l'app Kokoon.