Outlier Air V3: Creative presenta i nuovi auricolari super personalizzabili

Creative presenta i nuovi Outlier Air V3, si tratta di nuovi auricolari wireless con opzioni di personalizzazione veramente elevati

Oltre ad aver ridisegnato con una forma più elegante e aderente, i nuovi auricolari di Creative sono resistenti al sudore e vantano una qualità audio decisamente migliorata. I nuovi Outlier Air V3 sono infatti i nuovi auricolari che si aggiungono ad una già vasta gamma di prodotti. Di seguito scopriamo le novità salienti di questo prodotto.

Audio migliorato

I nuovi driver in bio-cellulosa da 6mm fanno in modo da migliorare i suoni rendendoli quanto mai dettagliati. Medi bilanciati e bassi immersivi. A bordo diverse nuove funzioni tra cui Ambient Mode e Active Noise Reduction.

Altro punto di forza che sono convinto darà una marcia in più a questi nuovi auricolari di Creative è l’App dedicata. Tramite quest’ultima si potrà utilizzare un equalizzatore completo per personalizzare a piacimento il suono. I controlli touch sugli auricolari, inoltre, sono associati a diversi comandi che sono totalmente personalizzabili tramite l’App.

Autonomia e altre caratteristiche

La bellezza degli auricolari è poterne godere a lungo, senza il bisogno di ricaricarli. Outlier Air V3 sono fatti proprio per questo scopo. Fino a 10 ore per carica e 40 ore totali, rendendole il partner ideale per lunghe pedalate in bicicletta o maratone su Netflix.

Da sottolineare il miglioramento del comparto microfonico con ben quattro microfoni (due per auricolare) che garantisce una migliore ricezione della voce e una riduzione del rumore di fondo.

Audio olografico

Creative Outlier Air V3 supporta Super X-Fi Ready. Si tratta di un’anteprima gratuita della tecnologia disponibile tramite l’App Creative. Tramite quest’ultima sarà possibile godere della tecnologia per cuffie Super X-Fi che ricrea un palcoscenico sonoro dei contenuti del telefono.

Prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari di Creative sono già disponibili sul sito dell’azienda al prezzo di lancio di 59,99€. Voi cosa ne pensate di questi nuovi Outlier Air V3? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.