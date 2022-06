Oukitel WP19: il più potente smartphone rugged ora disponibile

Il nuovo Oukitel WP19 è lo smartphone ruggend più potente e avanzato al mondo ed ora arriva nache uno sconto imperdibile!

All’inizio del mese Oukitel ha annunciato la data di vendita in anteprima mondiale dello smartphone outdoor rugged WP19. Ora, il telefono con la batteria più grande del mondo è disponibile su AliExpress con uno sconto di oltre il 50%. Acquistando il nuovo smartphone WP19 di Oukitel, è possibile ottenerne uno alla prima vendita globale al prezzo di soli 269,99 dollari! L’offerta per Oukitel WP19 sarà disponibile solo per un periodo limitato, dal 27 giugno al 1 luglio 2022.

Oukitel WP19: le caratteristiche

Oukitel WP19 è dotato di un buon numero di caratteristiche all’avanguardia, soprattutto per quanto riguarda la capacità della batteria e le fotocamere. Con la sua capacità di 21.000 mAh, è considerato il telefono con la batteria più grande al mondo, in grado di supportare facilmente 2252 ore di standby con una scheda SIM inserita, 123 ore di riproduzione musicale e 36 ore di visualizzazione video, pari a un massimo di 7 giorni di utilizzo quotidiano all’aperto.

La funzione di ricarica rapida da 33W di Oukitel WP19 consente di impiegare meno di 3 ore per caricare questa enorme batteria da 0 a 80%. È dotato di un sensore principale SAMSUNG da 64 MP, un sensore Sony da 20 MP per la visione notturna e una fotocamera frontale da 16 MP. Oukitel WP19 può offrire l’opportunità di scattare foto impressionanti in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, i 4 emettitori di radiazioni infrarosse (IR) sul retro del telefono possono consentire di catturare immagini di alta qualità con soddisfacente chiarezza in aree molto buie.

Lo schermo di Oukitel WP19 è da 6,78 pollici FHD+ con risoluzione 2460 x 1080 pixel, rapporto di aspetto 20,5:9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il suo sistema operativo è stato aggiornato all’ultima versione di Android 12. Grazie al processore MediaTek Helio G95 e alla memoria interna da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, WP19 è in grado di garantire un’esperienza fluida con tutte le varie applicazioni. È un telefono rugged che può resistere in ambienti difficili, in quanto è certificato IP68, IP69 e MIL-STD-810H (impermeabile, resistente alla polvere e alle cadute). Oukitel WP19 è dotato anche di altre funzioni (NFC, slot dual-sim, GPS, ecc.).

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!