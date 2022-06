Oukitel WP19: il nuovo smartphone rugged da 21.000 mAh

Ecco Oukitel WP19, lo smartphone rugged con batteria più grande del mondo in arrivo a fine giugno con fotocamera principale da 64 MP e fotocamera notturna IR da 20 MP

Dopo aver lanciato con successo quei due smartphone rugged con una enorme batteria, WP15 e WP18, Oukitel ora presenta l’ultimo WP19, che ha la più grande capacità della batteria mai vista in un telefono: 21.000 mAh e una fotocamera IR notturna avanzata.

Oukitel WP19: un nuovo smartphone rugged top di gamma

Il Oukitel WP19 è progettato per le avventure all’aria aperta in quanto non mancherà mai di offrirti caratteristiche solide e robuste. Una delle caratteristiche più impressionanti è la capacità della batteria di ben 21.000 mAh, che è la più capiente presente sul mercato. Con l’enorme batteria, WP19 può garantire un’autonomia di una settimana di utilizzo quotidiano. Questo è sicuramente un dispositivo ideale per tutte le avventure all’aperto poiché WP19 può consentirti di sperimentare una connessione e una navigazione affidabili tutto il tempo. WP19 è anche un ottimo powerbank portatile. Con l’enorme capacità della batteria e la ricarica inversa, Oukitel WP19, oltre a durare una settimana di utilizzo giornaliero, può alimentare gli altri dispositivi elettrici in qualsiasi situazione di emergenza. Non sarai affatto insicuro e isolato con questa bestia poiché il WP19 è sempre in grado di rimanere in contatto con le tue famiglie e i tuoi amici e goderti musica, video o giochi in qualsiasi ambiente.

WP19 offre grande tranquillità grazie alla sua enorme batteria e offre anche una eccezionale configurazione della fotocamera. Oukitel WP19 è dotato della fotocamera principale SAMSUNG da 64 MP e di una SONY da 20MP con visione notturna, che ti consente di catturare le scene in ogni situazione di illuminazione, anche al buio pesto.

Inoltre, i 4 emettitori di radiazioni a infrarossi sul retro del WP19 hanno notevolmente ampliato il raggio visivo che adesso arriva fino a 20 metri. Tale intensità IR verrà regolata automaticamente per una migliore qualità dell’immagine, aumentando la nitidezza nelle aree scure. Ti sentirai al sicuro con la fotocamera della versione notturna WP19 poiché è in grado di rilevare tutto ciò che potrebbe metterti in pericolo. Si possono evitare gli animali selvatici a tarda notte, rintracciare il percorso per tornare al campeggio o cercare oggetti smarriti nell’oscurità.

Disponibilità

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle altre funzionalità di WP19. Questo smartphone rugged top di gamma sarà disponibile per l’acquisto su AliExpress a fine giugno, c’è già la conferma dalla società Oukitel. Per tanti altri dettali su WP19, visitate il sito web ufficiale di Oukitel. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!