Oppo Tecnologia Vacanza: i device per i weekend fuori porta

Con l’estate alle porte, Oppo propone offerte e sconti sulla perfetta tecnologia da portare con se in vacanza. Scopriamo insieme le offerte

A partire dal 20 maggio e fino al 27 giugno, acquistando uno dei due smartphone flagship dell’azienda è possibile ricevere in omaggio fantastici premi.

Con l’estate alle porte è fondamentale avere a disposizione i perfetti alleati tech, in grado di accompagnarci in ogni momento della giornata, sia durante le ultime call in ufficio sia nei weekend fuori porta. Per questo motivo, OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi nuove promozioni dedicate a OPPO Find X3 Pro e OPPO A94 che consentiranno di avere il meglio della tecnologia sempre a disposizione.

Oppo tecnologia vacanza: le offerte

Acquistando OPPO Find X3 Pro 5G al prezzo consigliato di 1.149€, gli utenti riceveranno in omaggio le cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4, dal valore commerciale di 300€.

Per chi invece deciderà di acquistare OPPO A94 5G al prezzo consigliato di 369,90€, è possibile ricevere in regalo OPPO Band Style, il primo smartband dell’azienda che unisce funzionalità e stile, per un valore commerciale di 69,90€.

Per partecipare alla promozione è necessario effettuare l’acquisto di uno dei due device presso le principali catene dell’elettronica di consumo aderenti all’iniziativa entro il 27 giugno e caricare entro il 6 luglio la ricevuta sul sito.

“OPPO Find X3 Pro e OPPO A94 riflettono al meglio il lavoro di ricerca, innovazione e qualità che caratterizza le ultime lineup smartphone dell’azienda. Attraverso questa iniziativa, gli utenti che scelgono OPPO avranno la possibilità di avere il meglio della tecnologia, con accessori audio e wearable per un’esperienza completa e al passo con lo stile di vita sempre più interconnesso di oggi.”

— ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Acquisterete tramite le offerte di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.