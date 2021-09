Oppo Reno6 evento: finalmente disponibili ed ufficiali

Sono stati annunciati ufficialmente i nuovi smartphone Oppo Reno6 tramite l’evento di lancio. Vediamo assieme le loro caratteristiche

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta oggi, con un evento unico nella suggestiva cornice della Fondazione Louis Vuitton di Parigi, la nuova Reno6 Series che include gli smartphone OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G.

La OPPO Reno6 Series offre a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI, tra cui l’innovativa funzione Portrait Video. Inoltre, entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l’esclusiva finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici. OPPO Reno6 Pro 5G è lo smartphone flagship della nuova line-up, alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 870 5G, per prestazioni complete e di livello. OPPO Reno6 5G è invece la perfetta combinazione tra funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display AMOLED.

Oppo Reno6 evento: le parole dell’azienda

Durante l’evento di lancio, l’azienda ha annunciato una nuova collaborazione con l’artista internazionale Kelvyn Colt. Il suo ultimo video clip musicale, girato interamente con OPPO Reno6 Pro 5G, così come il nuovo brano sono infatti riusciti a esprimere e incarnare al meglio l’essenza della nuova Reno6 Series “Ogni emozione merita un ritratto“, catturando in modo creativo le emozioni delle persone.

“Con la nuova OPPO Reno6 Series vogliamo aiutare le persone a esprimere le proprie emozioni nel modo più creativo possibile; questa lineup di smartphone offre a tutti i giovani e moderni storyteller di catturare incredibili video-ritratti e raccontare le loro storie in modo originale. Attraverso questa nuova Serie, tutti gli utenti potranno non solo immortalare e condividere ogni esperienza, ma avere a disposizione uno smartphone unico ed elegante, grazie all’esclusiva finitura OPPO Glow”

— commenta Maggie Xue, President of OPPO Western Europe.

“La Serie Reno rappresenta da sempre la gamma OPPO più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare ogni utente in un vero e proprio creatore digitale. Siamo orgogliosi di presentare oggi OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, due smartphone dal perfetto equilibrio tra design dallo stile inconfondibile, prestazioni senza compromessi e un’attenzione a video e foto ritratto come mai prima d’ora. Sono certa che questa nuova line-up riceverà ottimi riscontri dai consumatori italiani, accontentando soprattutto gli appassionati di fotografia mobile, anche i più esigenti”

— dichiara Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

“Sin dal 2019, l’obiettivo di OPPO e Qualcomm è stato quello di offrire la migliore esperienza 5G possibile. Reno6 Pro incarna perfettamente questo scopo, grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, tra le più complete e performanti sul mercato, al supporto AI e a un’esperienza utente e di gaming ancora più ricca. Sono sicuro che OPPO Reno6 Pro 5G sarà un vero successo.”

— Roberto Di Pietro, VP Business Development Qualcomm.

Funzionalità AI per esperienze di video-ritratto senza precedenti

Sfruttando al massimo le innovative capacità AI di OPPO, Reno6 Pro 5G e Reno6 5G sono dotati di funzionalità video-ritratto leader nel settore, elevando ulteriormente l’intera esperienza utente. In particolar modo, Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un’elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, mantenendo i soggetti naturali e luminosi. AI Highlight Video è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video, garantendo scatti dai colori vividi. La modalità Ultra Steady Video assicura la massima stabilizzazione, anche per gli scenari di ripresa più veloci e in movimento. Infine, la modalità Ultra Dark consente agli utenti di realizzare contenuti chiari e luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità e nelle riprese in notturna.

OPPO Reno6 Pro 5G è dotato di una potente AI Quad Camera da 50MP sul retro e di una Selfie Camera da 32MP. La fotocamera principale è ancora più performante grazie all’ultrapotente sensore Sony IMX766 che garantisce agli utenti di catturare video e fotografie di qualità elevata in qualsiasi contesto. Attraverso una tecnologia avanzata, la fotocamera principale da 50MP Ultra-Clear utilizza anche un algoritmo di aggregazione dei pixel, per realizzare scatti in alta definizione da 108MP. Invece, con una tripla fotocamera posteriore da 64MP, in grado di supportare lo stesso algoritmo di aggregazione dei pixel, OPPO Reno6 5G è un dispositivo versatile e capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia incredibili scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

Oppo Reno6 evento: prestazioni senza compromessi per un’esperienza utente di alto livello

OPPO Reno6 Pro supporta la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G che, insieme alla tecnologia di imaging avanzata, offre un’esperienza estremamente fluida e veloce. L’utente sarà infatti in grado di passare con facilità da un’applicazione all’altra, catturare video-ritratti perfetti per chi ama condividere ogni emozione sui social media, e infine avere accesso a un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, anche per i giochi che richiedono una maggiore potenza di elaborazione. Anche OPPO Reno6 5G dispone di un processore leader nel mercato con architettura a 6nm e 8GB di RAM e 128GB di storage, rendendolo l’alleato ideali per tutti i giovani creatori digitali.

Combinando un hardware di alto livello con le potenti batterie e l’iconica tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di OPPO, la nuova OPPO Reno6 Series apre a una nuova era di innovazione, offrendo agli utenti dei dispositivi in grado di durare a lungo e supportarli al meglio anche nelle attività più impegnative, con la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti. Inoltre, per completare questa ottima dotazione, i nuovi smartphone sono equipaggiati di ampi display AMOLED, per un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, ideale sia per il gaming che per guardare la tua serie TV preferita. Infine, grazie alla certificazione HDR10+, OPPO Reno6 Pro 5G è in grado di offrire una gamma di colori ancora più ampia, per immagini di qualità ancora più superiore.

OPPO Glow: per un design scintillante e ultra-sottile

In continuità con il design iconico che da sempre caratterizza le Serie Reno, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G si contraddistinguono per la particolare finitura realizzata con l’innovativo processo OPPO Glow che sfrutta un milione di micron di cristalli prismatici. Ispirandosi al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve al punto di congelamento, OPPO ha ulteriormente perfezionato questa rivoluzionaria tecnica di lavorazione del vetro che prevede quasi 50 passaggi complessi e oltre un anno di ottimizzazione. Il risultato finale è unico e in grado di realizzare l’effetto visivo di milioni di minuscoli “fiocchi di neve” sulla scocca dello smartphone, regalando sorprendenti giochi di luce, proprio come il luccichio della neve sotto il sole. Questo perfezionamento del processo di lavorazione rende il retro del device estremamente liscio, con un miglioramento del 30%. Sottili, ultra-leggeri e con i bordi curvi, i nuovi smartphone della OPPO Reno6 Series consentono ai moderni storyteller di catturare in modo facile i momenti più importanti, grazie a dei dispositivi esteticamente belli, unici ed estremamente leggeri.

Acquista Reno6 Series e ricevi il meglio della tecnologia di OPPO

Fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema OPPO, previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie:

Acquistando OPPO Reno6 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X , OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€;

OPPO è possibile ricevere , OPPO e una in per un totale di Comrando OPPO Reno6 è possibile ricevere OPPO Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80€.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno OPPO Reno6 Pro 5G o OPPO Reno6 5G entro il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia. Tale garanzia copre tutti i danni riportati, anche dovuti a cadute accidentali, urti e compressioni derivanti da forze esterne.

Oppo Reno6 evento: prezzi e disponibilità

OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G sono disponibili da oggi in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo e gli operatori di telefonia.

Il modello Pro 5G è disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare la variante base al prezzo consigliato di 499,99€, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

Avete assistito all’evento Oppo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.