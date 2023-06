OPPO Reno10 Series: la forza del ritratto sta arrivando in Italia

Il prossimo evento di lancio di OPPO, che si terrà nel 4 luglio a Milano, porterà in Italia l’ultima serie Reno, caratterizzata dall’eccezionale Telephoto Portrait Camera

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia il prossimo evento di lancio della serie Reno10, che si terrà il prossimo 4 luglio a Milano. La serie Reno di OPPO è una linea di smartphone focalizzata sulla fotocamera e rinomata per le sue capacità di scatto dei ritratti, leader nel settore. La serie Reno10, con il claim “la forza del ritratto”, continua a migliorare l’esperienza della fotocamera attraverso innovazioni hardware e software. Dotati di una straordinaria fotocamera per ritratti con teleobiettivo da 32MP e zoom ottico 2X, OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G permetteranno agli utenti di scattare ritratti ultra-nitidi e naturali in qualsiasi situazione.

Oppo Reno10 Series: le altre novità

Oltre alla serie Reno10, OPPO presenterà anche una serie di prodotti IoT, tra cui OPPO Pad 2, il tablet flagship che debutta in Italia. La categoria audio vede l’arrivo di interessanti novità grazie ai nuovi OPPO Enco Air3 Pro, i primi auricolari al mondo con diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo e OPPO Enco Air3 che ridefiniscono il mercato degli auricolari TWS offrendo un’esperienza audio senza precedenti. L’evento di lancio della nuova serie Reno10 si terrà a Milano, un luogo speciale per OPPO in Italia. Per seguire il prossimo evento di lancio non vi resterà che collegarvi a questo link per scoprire tutte le novità da Oppo.

