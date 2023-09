Oppo Reno Days: le nuove offerte per la Reno Series

Dal 16 settembre, al 30 settembre, solo su OPPO Store, saranno disponibili offerte imperdibili e bundle esclusivi sulla serie Reno per ritornare alla routine con gli alleati tecnologici perfetti.

Settembre è il mese del ritorno alla routine, sia lavorativa che scolastica. Per affrontare al meglio questo periodo, OPPO offre sconti imperdibili e bundle esclusivi sulla serie Reno, disponibili dal 16 al 30 settembre solo su OPPO Store.

Oppo Reno 10 Series: le offerte disponibili

I nuovi dispositivi della Reno10 Series, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10, sono l’ideale per chi cerca un alleato tecnologico completo e affidabile. Grazie alle loro performance fotografiche e al loro design premium, questi smartphone sono perfetti per semplificare la routine quotidiana e garantire un’esperienza tecnologica superiore in ogni momento.

OPPO Reno10 Pro in bundle con OPPO Enco Air3, Band Style nella colorazione Vanilla e un comodo supporto auto al prezzo vantaggioso di 649,99€;

in bundle con OPPO Enco Air3, Band Style nella colorazione Vanilla e un comodo supporto auto al prezzo vantaggioso di 649,99€; OPPO Reno10 in bundle con OPPO Enco Air3 e una cover protettiva al prezzo vantaggioso di 499,99€.

Oppo Reno 8 Series: le offerte disponibili

La serie Oppo Reno8 è composta da due modelli: Oppo Reno8 e Oppo Reno8 Pro. Entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e raffinato, con un corpo unibody in metallo e vetro. Di seguito le offerte e i relativi bundle.

Il bundle include:

OPPO Reno8 o OPPO Reno8 Pro;

OPPO Enco Air2;

Band Style nella colorazione Vanilla;

Un comodo supporto auto.

Al prezzo vantaggioso di:

OPPO Reno8 al prezzo di 369,99€;

al prezzo di 369,99€; OPPO Reno8 Pro al prezzo di 549,99€.

Questo bundle è la combinazione perfetta per chi vuole uno smartphone stiloso e performante, accompagnato da un paio di auricolari che garantiscono un’elevata qualità audio e uno smartwatch perfetto per diventare un versatile accessorio e un compagno di allenamento.

Inoltre solo dal 18 al 24 settembre, su OPPO Store, saranno attivi i flash sales all’acquisto di OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro singolarmente. Nello specifico: OPPO Reno8 al prezzo di 319,99€ e OPPO Reno8 Pro al prezzo di 499,99€.

La Reno8 Series permette di scattare ritratti mozzafiato, di fruire di contenuti multimediali grazie a un ampio display luminoso e di godere di un elegante design unibody che permette di rendere lo smartphone un accessorio che si abbina perfettamente ad ogni stile.

Conclusioni

In questo mese di settembre, OPPO si impegna a rendere il ritorno alla routine lavorativa e scolastica senza pensieri: che si stia cercando la potenza e l’eleganza della Serie Reno 10, o la combinazione perfetta tra stile e performance della Serie Reno8, OPPO mette a disposizione offerte e bundle vantaggiosi.

Dunque cosa ne pensate di questi smartphone OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!