Oppo League of Legends: il partner ufficiale per il campionato

Oppo diventa partnership ufficiale per il League of Legends World Championship 2021. Vediamo assieme i dettagli della competizione

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, rinnova oggi la partnership con Riot Games per il campionato mondiale di League of Legends 2021. Questo accordo segna un ulteriore passo per consolidare la presenza dell’azienda nel campo dell’Esports, un settore internazionale sempre più importante che coinvolge videogiocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali di tutto il mondo.

OPPO League of Legends: la collaborazione per il World Championship 2021

Quest’anno OPPO assegnerà i premi per la categoria “Miglior Giocatore” ai professionisti che sapranno dominare i campi di battaglia virtuali con prestazioni straordinarie. Inoltre, l’azienda condividerà con il pubblico il dietro le quinte dell’evento, mostrando gli highlights dei match e le interviste ai giocatori e alle squadre. In questo modo, tutti gli spettatori potranno avere accesso a contenuti esclusivi sul campionato, sui players e sull’andamento della finale.

“È un piacere per noi confermare la partnership con Riot Games anche quest’anno. League of Legends rappresenta una piattaforma estremamente importante che permetterà a sempre più giocatori in tutto il mondo di mantenere il contatto con la nostra azienda. Lo spirito instancabile degli atleti riflette perfettamente l’incessante ricerca di innovazione tecnologica che contraddistingue OPPO, impegnata da sempre a fornire prodotti di eccellenza e a creare esperienze uniche per i nostri utenti a livello mondiale.”

— ha dichiarato William Liu, Vicepresidente e Global Marketing President OPPO.

“Dato il successo della partnership dello scorso anno, siamo entusiasti che OPPO sia lo sponsor principale della League of Legends World Championship 2021. In quanto leader globale di smartphone gaming, OPPO è infatti diventato uno dei brand tech più interessanti e amati tra i giocatori virtuali a livello internazionale. Non vediamo l’ora di scoprire cosa OPPO offrirà al pubblico in occasione delle finali.”

— ha detto John Needham, Global Head of Esports di Riot Games.

La collaborazione di Oppo

Inoltre, come azienda fortemente attenta alle esigenze dei propri consumatori, OPPO ha saputo cogliere le esigenze e i bisogni dei gamers, fornendo un’esperienza di gioco fluida e intuitiva attraverso modalità dedicate disponibili sul proprio sistema operativo ColorOS. Attivando infatti la funzione Gaming sul proprio smartphone OPPO, i gamers da mobile potranno non essere disturbati da notifiche, messaggi o chiamate, godendosi un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni.

League of Legends World Championship 2021 inviterà quest’anno squadre d’élite provenienti da ben 11 paesi, mettendo a disposizione la posta in gioco più alta di sempre. Il torneo prenderà il via quest’oggi 5 ottobre e terminerà con le finali il 6 novembre, a Reykjavik, in Islanda.

