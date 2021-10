OPPO K9s: annunciato ufficialmente

Il nuovo medio gamma cinese Oppo K9s sarà in vendita dal 1 Novembre in Cina e sarà equipaggiato con un SoC Snapdragon 778G ed un display LCD da 6,59″ FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Scopriamone tutti i dettagli

E’ recente l’annuncio ufficiale da parte di Oppo per il mercato cinese del loro nuovo smartphone di fascia media, ovvero l’Oppo K9s. Il nuovo device si distingue per la presenza del modulo 5G e per il SoC Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da ben 6GB o più di memoria RAM. Non manca poi una capiente memoria ROM da 128GB di tipo UFS 2.2. Il display è un LCD da 6,59″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz mentre la batteria ha una capacità di 5000mAh con ricarica rapida a 30W e che permette di raggiungere il 100% di carica in 1 ora soltanto.

OPPO K9s: scheda tecnica

Analizziamo più approfonditamente le caratteristiche hardware di questo nuovo device:

Display: LCD da 6,59″ con risoluzione FHD+ con HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, Panda glass protection ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 778G ;

; GPU: Adreno 642L ;

; RAM: 6GB/8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.2 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, jack audio da 3,5mm ;

; Batteria: 5000mAh , ricarica rapida a 30W ;

, ricarica rapida a ; Dimensioni: 164,43×75,88×8,52mm ;

; Peso: 199g ;

; Colori: Obsidian Black, Neon Sliver e Magic Purple ;

; OS: Android 11 con interfaccia ColorOS 11.2 ;

con interfaccia ; Prezzo versione con 6GB di RAM/128GB di ROM: circa 228 euro ;

; Prezzo versione con 8GB di RAM/128GB di ROM: circa 255 euro

OPPO K9s: analisi

Tra le varie caratteristiche interessanti di questo device vale la pena sottolineare la presenza di Android 11 con interfaccia ColorOS 11.2 su un medio gamma nonché del modulo 5G per una maggiore velocità di navigazione ad internet. Gli 8GB massimi di RAM uniti alle generose dimensioni dello schermo LCD dovrebbero garantire un agevole multitasking delle applicazioni oltre che discrete prestazioni in ambito gaming (certamente non paragonabili a quelle ottenute da un gaming phone). Il device dispone poi di un sistema di raffreddamento a liquido composito multidimensionale che utilizza per la prima volta fogli di grafite per una dissipazione del calore più efficace.

La capienza della batteria dovrebbe garantire poi un’intera giornata operativa del telefono, ma ovviamente ciò dipende dal tipo di utilizzo da parte dell’utilizzatore. Infine, il comparto fotografico composto da 3 obbiettivi con il sensore principale da 64MP sarà in grado di fornire scatti che dovrebbero soddisfare una larga fascia di utenza. Il prezzo di lancio è adeguato rispetto alla dotazione hardware con cui viene venduto, pertanto dovrebbe riuscire a ritagliarsi una certa fetta di mercato senza grosse difficoltà.

Cosa ne pensate della scheda tecnica del nuovo smartphone di Oppo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!