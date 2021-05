Oppo K9 5G: annunciato ufficialmente

Èimminente l’arrivo, solo in Cina per ora, del nuovo smartphone di fascia media a marchio Oppo. Scopriamo ogni dettaglio rilasciato dalla casa madre sul nuovo Oppo K9 5G

Il nuovo smartphone Oppo K9 5G è già disponibile al preordine per il mercato asiatico ed andrà a rappresentare l’erede del modello K7 5G uscito lo scorso anno. Infatti subirà modifiche sia sotto il profilo estetico che tecnico. La nuova proposta avrà uno schermo AMOLED da 6,43″ FHD+ con frequenza di aggiornamento delle immagini fino a 90Hz. Sotto il display sarà presente un lettore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Oppo K9 5G: scheda tecnica

A bordo del nuovo medio gamma ci saranno:

Display: AMOLED da 6,43″ FHD+ (1080x2400p), 20:9 , refresh rate fino a 90 Hz , frequenza di campionamento del tocco 180 Hz ;

da , refresh rate fino a , frequenza di campionamento del tocco ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 768G ;

; GPU: Adreno 620 ;

; RAM: 8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB di tipo USF 2.1 ;

di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 64MP + ultra grandangolare da 8MP + macro da 2MP ;

+ ultra grandangolare da + macro da ; fotocamera anteriore: 32MP ;

; connettività: 5G, dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, jack audio da 3,5mm;

batteria: 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm ;

; peso: 172g ;

; colori: Spades K, Wings of Simphony ;

; OS: ColorOS 11.1 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~256€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~282€

Oppo K9 5G: analisi

E’ un telefono che sarà in grado di ritagliarsi una larga fetta di utenza per via della qualità intrinseca del suo hardware. A cominciare dal display AMOLED da 6,43″ FHD+ capace di raggiungere un refresh rate di 90Hz oltre che mostrare colori più nitidi e neri assoluti. Essendo molto grande come dimensioni sarà favorito l’uso di più applicazioni tramite split screen. Il SoC Snapdragon 768G unito agli 8GB di memoria RAM assicurerà un passaggio tra le diverse applicazioni sempre fluido e prestazioni di un certo livello anche nell’uso di software complesso, ad esempio i videogames. In merito a questi ultimi, proprio per evitare spiacevoli sorprese dovute all’eccessivo calore generato dal SoC durante il loro utilizzo, il telefono è stato equipaggiato con un dissipatore di calore raffreddato a liquido VC, piastra di rame e foglio di grafite conduttivo termico multistrato per garantire temperature contenute.

E’ importante mettere in risalto che nonostante appartenga alla fascia media del mercato smartphone, questo Oppo K9 5G sarà rilasciato con ColorOS 11.1 come software di sistema, il quale poggerà sul più recente Android 11. Tra le varie caratteristiche tecniche, non solo sarà presente il jack audio da 3,5mm per gli auricolari, ma consentirà anche l’inserimento di una seconda SIM Card. Ancora, grazie al modem 5G integrato potrà avvalersi delle reti di ultima generazione così da assicurare una velocità di download/upload dei dati altissima. La batteria interna sarà da 4300mAh, una capacità più che sufficiente per assicurare almeno 1 giorno di autonomia. Con le dovute accortezze in termini di consumo energetico si potrà spingere anche oltre in termini di operatività. Sempre in merito alla batteria, supporterà la ricarica ultra rapida a 65W, capace di portare il device da 0% a 100% di carica in soli 35 minuti circa. Il comparto fotografico dovrebbe, in base a quanto dichiarato sulla scheda tecnica, regalare scatti di buona qualità potendo contare su un sensore principale da 64MP. Per il prezzo a cui sarà venduto è veramente difficile poter pretendere di più dal nuovo terminale Oppo. Rimane solo da aspettare un eventuale annuncio per il territorio europeo, sperando che il prezzo di lancio non si discosterà molto da quello attuale per la Cina.

