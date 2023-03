OPPO Find X5: super offerta da Euronics

OPPO Find X5 è il protagonista dell’esclusiva offerta Euronics di oggi, scopriamo perché ha ancora molto da dire

In attesa dei nuovi top di gamma by Oppo, scopriamo perché l’ultimo Find X5 ha ancora molto senso nel 2023. Si tratta di uno smartphone al passo coi tempi grazie a caratteristiche di spicco come il MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna.

OPPO Find X5: caratteristiche principali

Basandosi sul design innovativo della serie Find X, OPPO Find X5 presenta un corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale, e vanta l’utilizzo dei materiali più pregiati. Con un vetro opaco smerigliato e una scocca resistente alle impronte, OPPO Find X5 vanta una finitura sobria, ma ultra-premium.

Disponibile nelle colorazioni White o Black, la grana fine di questa texture smerigliata al 90% crea una lucentezza incantevole e setosa, dando vita a preziosi giochi di luce. Lo smartphone presenta anche l’eccezionale sistema di doppia fotocamera IMX766, alimentato da MariSilicon X, un display da 6,5″ a 120Hz con la visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, il supporto per la ricarica SUPERVOOC da 80W e la ricarica wireless AIRVOOC da 30W.

Conclusioni

Considerando l’ancora longevo supporto della casa madre, le prestazioni da top di gamma e il design elegante non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo OPPO Find X5, attualmente in offerta da Euronics a 599,90€ (-25%) al seguente link. Vi ricordiamo inoltre che le offerte sono valide esclusivamente fino al 29 marzo, salvo esaurimento scorte.

