Oppo Find X3 series: ultime settimane per la promo di lancio

Mancano poche settimane al termine della promozione lancio che riguarda la nuova lineup della famiglia Oppo Find X3. Smartphone per ogni genere di utilizzo, pensati per raggiungere ognuno utenti diversi. Scopriamoli insieme

Ancora poche settimane per approfittare della promozione dedicata alla nuova famiglia OPPO Find X3 Series. Tutti coloro che acquisteranno entro il 30 aprile 2021 uno degli smartphone della nuova lineup, Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite, riceveranno incluso nel prezzo il meglio della tecnologia OPPO.

“Siamo molto orgogliosi del successo della nuova famiglia OPPO Find X3 Series, sintesi perfetta dell’attento lavoro di ricerca e innovazione che da sempre caratterizza OPPO. Inoltre, grazie alle numerose promozioni attivate al lancio e valide ancora per alcune settimane, sempre più utenti che scelgono OPPO avranno l’opportunità di scoprire il ricco ecosistema del brand”.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

OPPO Find X3 Pro 5G: il flagship rivoluzionario

Si contraddistingue per design futuristico, display ancora più immersivo e quadrupla fotocamera che eleva ulteriormente gli standard della fotografia mobile. Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99€ nei colori Gloss Black, Blue e White è in promozione fino al 30 aprile 2021 con incluso nel prezzo OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€.

OPPO Find X3 Neo 5G, lo smartphone glamour

Lo smartphone dal design glamour e alla moda, con un potente comparto fotografico e connettività 5G, perfetto per realizzare contenuti multimediali, navigare online o utilizzare lo streaming. Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silver è in promozione fino al 30 aprile 2021 con incluso nel prezzo OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciare totale di 349€.

OPPO Find X3 Lite 5G, innovazione al giusto compromesso

È lo smartphone che offre il meglio dell’innovazione tecnologica a un prezzo più accessibile. Grazie al comparto fotografico all’avanguardia, basato su innovative funzioni AI, offre a tutti gli appassionati di fotografia scatti unici. Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 499,99€ nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black è in promozione con incluso nel prezzo gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00€.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque della nuova lineup di OPPO? Acquistare uno dei nuovi smartphone?