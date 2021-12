Oppo Find N: il primo smartphone pieghevole

Quest’oggi parleremo del nuovo OPPO Find N, uno smartphone pieghevole facile da usare e in grado di fornire un’esperienza innovativa. Scopriamolo assieme tramite le parole dirette di Pete Lau

Questo è primo smartphone flagship pieghevole — il risultato di quattro anni di intensa ricerca e sviluppo e sei generazioni di prototipi. Questa è la risposta di OPPO al futuro degli smartphone e un risultato di cui Pete Lau è veramente entusiasta da quando ha assunto il ruolo di Chief Product Officer di OPPO.

Oppo Find N: le parole del CEO

Che si tratti di ricarica veloce, alta frequenza di aggiornamento, fotografia mobile che copre diverse lunghezze focali o connettività 5G, lo sviluppo degli smartphone ha raggiunto un limite che richiede nuovi modi di pensare e nuovi approcci per continuare a innovare.

Quindi la domanda che tutti i produttori e gli addetti ai lavori si sono posti è:

“Qual è il prossimo passo per gli smartphone?”

In passato, l’evoluzione si è concentrata sul pannello del display, combinando un piccolo display con una grande tastiera ed evolvendo fino agli attuali smartphone a tutto schermo. Ma in un’era in cui tutti hanno un telefono con configurazioni simili, l’esperienza degli smartphone è arrivata a un punto morto. Se riuscissimo a trovare un modo per superare la fase di stallo dei display degli smartphone, potremmo ancora una volta rivoluzionare l’efficienza e l’interattività.

OPPO l’ha capito quattro anni fa, e da allora il team ha lavorato instancabilmente per trovare una soluzione creativa. OPPO ha sempre osato cercare risposte innovative, tutelando al contempo l’esperienza dell’utente. Per OPPO, è meglio presentare un prodotto quando è pronto per offrire una grande esperienza utente, invece di inseguire semplicemente le tendenze.

La prima generazione del prototipo Find N è nata internamente ad aprile 2018. Anche se altri marchi hanno già introdotto dispositivi pieghevoli sul mercato, barriere come l’utilità, la durata e l’esperienza utente continuano a impedire che i dispositivi pieghevoli diventino una guida quotidiana più fattibile per la maggior parte delle persone.

L’innovazione

Innanzitutto, un dispositivo deve essere bello. Al giorno d’oggi, mentre la nostra industria si arricchisce di tecnologie sempre più avanzate e complesse, è sempre più cruciale per noi pensare a come dovrebbe essere un buon prodotto basato sui bisogni fondamentali di ogni persona. Crediamo che un buon prodotto debba essere innanzitutto bello e piacevole nell’utilizzo — semplice nel design, naturale e confortevole nel materiale. Deve offrire prestazioni potenti pur mantenendo peso e dimensioni adeguate. L’OPPO Find N ha raggiunto ognuno di questi obiettivi.

In secondo luogo, un prodotto deve essere facile da usare. Dobbiamo fornire agli utenti un’esperienza ben bilanciata. Per uno smartphone pieghevole, sia l’esperienza a schermo chiuso sia quella a schermo aperto dovrebbero essere ugualmente semplici. Poi, oltre a questo, dovremmo creare un’esperienza efficiente e innovativa che uno smartphone tradizionale non può fornire. Negli ultimi dieci anni, OPPO è stata leader nelle tecnologie chiave degli smartphone come i display, la connettività e le fotocamere. Con il Find N, abbiamo risolto i principali punti dolenti dei precedenti smartphone pieghevoli, come la piega del display e la durata complessiva del dispositivo, ideando design di cerniera e display fra i migliori disponibili oggi. L’obiettivo è continuare a spingere in avanti la tecnologia foldable e l’esperienza dello schermo pieghevole.

Per OPPO, Find N rappresenta nuove possibilità. L’azienda sta inaugurando il prossimo capitolo nella storia degli smartphone: l’esperienza rivoluzionaria di questo nuovo formato stravolgerà indubbiamente l’industria, sempre più omogeneizzata, in cui Find N rappresenta un picco di unicità.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di Oppo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.