Oppo Enco Free2 Buds: i nuovi auricolari finalmente disponibili

I nuovi auricolari Oppo Enco Free2 e Enco Buds sono finalmente disponibili all’acquisto. Scopriamo le loro caratteristiche e prezzi

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta gli auricolari OPPO Enco Free2, che grazie alla collaborazione con Dynaudio, combinano alla perfezione cancellazione del rumore avanzata e audio cristallino, e OPPO Enco Buds, gli auricolari True Wireless Stereo caratterizzati dall’innovativa connessione Bluetooth 5.2 che garantisce stabilità e reattività.

Grazie alle loro funzionalità all’avanguardia, OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds sono in grado di rispondere al meglio ai bisogni degli utenti, garantendo un’esperienza audio senza precedenti, ad un prezzo consigliato, rispettivamente, di 129,90€ e 59,90€.

“Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente il nostro ecosistema con prodotti audio pensati per rispondere al meglio ai diversi stili di vita dei nostri utenti. Infatti, OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi. Come leader nel settore degli smartphone, sappiamo quanto sia fondamentale oggi avere accesso a un’esperienza audio coinvolgente, reattiva e affidabile, anche in movimento”

— ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

OPPO Enco Free2: audio ricco e un’esperienza d’ascolto personalizzata

Caratterizzati da un’innovativa cancellazione attiva del rumore, OPPO Enco Free2 sono in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente, offrendo la migliore esperienza d’ascolto personalizzata. L’equalizzatore di suoni personalizzato può essere attivato attraverso l’apposita funzionalità dell’app HeyMelody. Inoltre, grazie al chip ANC avanzato, questi auricolari hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42dB — cancellando efficacemente anche i suoni a bassa frequenza, come il rumore del traffico o della metropolitana. Tra le feature più avanzate ci sono la funzione Triple-Mic, che consente di catturare la voce in modo cristallino, anche negli ambienti più rumorosi, e la modalità Trasparenza, che permette agli utenti di sentire i suoni ambientali circostanti.

Grazie alla collaborazione con la rinomata azienda Dynaudio, OPPO Enco Free2 evitano la perdita di qualità del suono associata alla cancellazione del rumore: tutti gli appassionati di musica potranno quindi immergersi completamente nei loro brani preferiti, senza compromettere le prestazioni audio.

Infine, OPPO Enco Free2 si contraddistinguono per un design elegante e premium, caratterizzato da un particolare processo di rivestimento applicato sulla superficie posteriore che conferisce un aspetto lucido e metallico. Ottima anche la batteria di lunga durata, arrivando fino a 30 ore di riproduzione totale combinandola con il case di ricarica, e la connessione Bluetooth 5.2. Inoltre, per garantire un’esperienza ancora più interconnessa con il proprio smartphone, i consumatori potranno toccare due volte le cuffie per scattare una foto o un video a distanza, dopo aver lanciato l’app fotocamera dal loro telefono.

OPPO Enco Buds: progettati in modo intuitivo per un suono ancora più coinvolgente

OPPO Enco Buds sono pensati per garantire il massimo in termini di durata e funzionalità. Il design è leggero e compatto, adattandosi all’orecchio in modo ergonomico. Inoltre, grazie alla certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua, gli utenti potranno indossare i loro auricolari con facilità in ogni momento della giornata. In aggiunta, OPPO Enco Buds offrono fino a 24 ore di autonomia combinate con il case di ricarica, riducendo al minimo l’ansia da batteria e permettendo agli utenti di immergersi nelle loro canzoni preferite, audiolibri o podcast. Inoltre, grazie alla ricarica veloce, è possibile avere fino a un’ora di riproduzione in soli 15 minuti.

La tecnologia Bluetooth 5.2 permette a OPPO Enco Buds di essere davvero “senza fili“. Con una portata fino a 10 metri e una trasmissione binaurale a bassa latenza, gli auricolari possono essere utilizzati in modo flessibile, sia che si tratti di rispondere a una chiamata, o semplicemente di indossare un solo auricolare per ascoltare un rapido messaggio audio o un video. Inoltre, la modalità di gioco migliora la sincronizzazione audio-visiva, garantendo un’esperienza davvero piacevole e divertente.

OPPO Enco Buds offrono una qualità del suono ad alta definizione, grazie anche ai driver da 8mm che garantiscono bassi ricchi e basse frequenze. Inoltre, l’Advanced Audio Coding conferisce all’audio ancora più dettagli, per un suono sempre nitido. Gli auricolari sono anche dotati di cancellazione intelligente del rumore in chiamata, facendo risaltare a pieno la voce dell’utente.

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari OPPO Enco Buds e OPPO Enco Free2 saranno disponibili a breve su Amazon.it e nelle prossime settimane nei migliori negozi di elettronica di consumo. OPPO Enco Buds nella colorazione White a un prezzo consigliato al pubblico di 59,90€, mentre OPPO Enco Free2 saranno disponibili nelle colorazioni White e Black a un prezzo consigliato al pubblico di 129,90€.

Cosa ne pensate dei nuovi auricolari targati Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.