OPPO Enco Buds2 Pro: audio eccellente, stile fresco, funzioni smart

OPPO, tra le aziende di spicco nel campo degli smart device, presenta globalmente gli OPPO Enco Buds2 Pro

Questi auricolari stereo senza fili (TWS) uniscono un audio di alta qualità a una durata della batteria estesa, robustezza e uno stile innovativo, rappresentando la libertà del wireless.

OPPO Enco Buds2 Pro: audio premium e funzioni avanzate

Gli Enco Buds2 Pro di OPPO sono dotati di driver extra large da 12,4 mm, offrendo un audio superiore per un’esperienza di alta qualità e immersiva. La membrana titanizzata offre maggiore rigidità e risposta istantanea, garantendo chiarezza nelle alte frequenze. Il sistema Enco Master Equaliser permette una sintonizzazione ottimale dell’audio, con profili Bilanciato, Basso e Audace per adattarsi a diverse preferenze musicali.

In abbinamento a uno smartphone OPPO, attivano Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner per un audio personalizzato in base al luogo o al tipo di contenuto riprodotto. Il doppio microfono e l’algoritmo AI Clear Call garantiscono conversazioni chiare, eliminando rumori di fondo e migliorando la chiarezza vocale. La posizione ottimizzata dei microfoni contribuisce anche a bloccare il vento per un suono nitido.

Il design delle Enco Buds2 Pro, con pesi leggeri e stile versatile, offre comfort e durata elevata. Con resistenza IP55, sono adatte a sessioni sportive e agli allenamenti in giornate piovose. La custodia di ricarica elegante consente un trasporto comodo e una ricarica prolungata.

Con funzioni smart come il controllo tattile personalizzabile e il Bluetooth 5.3 per bassa latenza, gli utenti possono gestire le cuffie facilmente. La batteria offre fino a 8 ore di ascolto o 4 ore di chiamate, estendibile fino a 38 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate con la custodia di ricarica.

Gli Enco Buds2 Pro sono disponibili globalmente dal 29 gennaio a 49,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

