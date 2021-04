Oppo A94 5G: annunciato ufficialmente il nuovo medio gamma

Il nuovo medio gamma cinese Oppo A94 5G è appena sbarcato in Italia e sarà compatibile con le reti 5G. Vediamo tutte le sue caratteristiche in dettaglio

E’ odierno l’annuncio ufficiale da parte di Oppo per il mercato europeo del loro nuovo smartphone di fascia media, ovvero l’Oppo A94 5G. Il nuovo device si distingue per la presenza del modulo 5G e per il SoC MediaTek Dimensity 800U affiancato da ben 8GB di memoria RAM. Non manca poi una capiente memoria ROM da 128GB espandibile tramite slot MicroSD fino a 256GB. Il display è un AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ (1080 x 2400) e refresh rate a 60 Hz mentre la batteria ha una capacità di 4310mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge 30 W.

Oppo A94 5G: scheda tecnica

Vediamo di seguito la componentistica hardware della nuova proposta a marchio Oppo:

Display: AMOLED da 6,43″ FHD+ 1080p con refresh rate a 60Hz , densità di 409PPI, luminosità di picco 800 nit (430 default) , foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale, scanner di impronte integrato ;

da , densità di , foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale, ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 800U, octa-core big.LITTLE, CPU max 2,4 GHz ;

; GPU: Arm Mali-G57 MP3 ;

; RAM: 8GB di tipo LPDDR4X ;

di tipo ; ROM: 128GB di archiviazione interna di tipo UFS2.1 espandibile tramite MicroSD ;

di archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: sensore principale da 48MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2), macro monocromatico da 2MP (f/2.4) e per i ritratti monocromatico da 2MP (f/2.4);

(f/1.7), ultra-grandangolare da (f/2.2), macro monocromatico da (f/2.4) e per i ritratti monocromatico da (f/2.4); fotocamera anteriore: 16MP (f/2.4);

(f/2.4); connettività: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.1, NFC ;

; batteria: 4310 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 max 30W ;

con ricarica rapida ; dimensioni: 160,1 x 73,4 x 7,8mm ;

x x ; peso: 173g ;

; colori: Fluid Black, Cosmo Blue ;

; OS: ColorOS 11.1 basata su Android 11 ;

; Prezzo: 369€

Oppo A94 5G: analisi

Tra le varie caratteristiche interessanti di questo device vale la pena sottolineare la presenza di Android 11 su un medio gamma nonché del modulo 5G per una maggiore velocità di navigazione ad internet. Gli 8GB di RAM uniti alle generose dimensioni dello schermo AMOLED dovrebbero garantire un agevole multitasking delle applicazioni oltre che discrete prestazioni in ambito gaming (certamente non paragonabili a quelle ottenute da un gaming phone). E’ presente poi sotto al display uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali.

La capienza della batteria dovrebbe garantire poi un’intera giornata operativa del telefono, ma ovviamente ciò dipende dal tipo di utilizzo da parte dell’utilizzatore. Infine, il comparto fotografico composto da 4 obbiettivi con il sensore principale da 48MP sarà in grado di fornire scatti che dovrebbero soddisfare una larga fascia di utenza. Il prezzo di lancio è adeguato rispetto alla dotazione hardware con cui viene venduto, pertanto dovrebbe riuscire a ritagliarsi una certa fetta di mercato senza grosse difficoltà. Infine è doveroso segnalare che chi acquisterà lo smartphone entro il 9 maggio 2021 riceverà in omaggio anche gli auricolari TWS Oppo Enco Air, il cui prezzo di listino è 99€.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma marchiato Oppo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.