OPPO A79 5G: presentato il nuovo smartphone in Italia

OPPO presenta in Italia A79 5G, un’esperienza audio-visiva immersiva e coinvolgente, prestazioni fluide a lungo termine e un potente sistema di fotocamere

OPPO ha annunciato oggi in Italia il lancio del nuovo OPPO A79 5G, il suo ultimo smartphone progettato per offrire eccezionali esperienze audio-visive e prestazioni fluide a lungo termine. Dotato di un ampio display FHD+ Sunlight e di altoparlanti Dual Stereo potenziati, OPPO A79 5G eleva l’esperienza audio-visiva a un livello superiore, mentre il nuovo design Glowing Feather dona al telefono un aspetto sorprendente ed elegante. Grazie alla ricarica flash SUPERVOOC da 33W, una grande batteria da 5.000 mAh, una configurazione di memoria aggiornata e altre migliorie hardware e software, OPPO A79 5G offre prestazioni eccellenti per garantire un’esperienza fluida, affidabile e duratura agli utenti.

OPPO A79 5G in Italia: design Glowing Feather unico ed elegante

OPPO A79 5G è disponibile in tre eleganti colorazioni: Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black. Sia la variante Dazzling Purple che quella Glowing Green presentano un esclusivo design Glowing Feather, che utilizza una speciale texture che al tatto che ricorda una piuma e, allo stesso tempo, un aspetto simile a quello di un diamante. Il telefono sottile ed elegante pesa circa 193 g e misura solo 7,99 mm di spessore per offrire una presa più comoda per tutti i tipi di utilizzo.

Sulla splendida scocca posteriore, il design della fotocamera si ispira agli orologi, presentando un lussuoso design a quadrante con una texture riflettente contenuta all’interno di un ovale. Questa scelta unica aiuta a creare una sensazione di profondità ed un effetto tridimensionale che riflette la luce e l’ombra in modi diversi a seconda dell’angolazione.

OPPO A79 5G è progettato per resistere agli schizzi d’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP54. Dopo essere stato sottoposto a diversi test nel laboratorio di qualità di OPPO, il modello A79 5G offre una durabilità comprovata, garantendo agli utenti la possibilità di lavorare, giocare e svolgere diverse attività senza preoccuparsi di proteggere il proprio telefono.

Un eccezionale display FHD+ Sunlight

Il nuovo A79 5G dispone di un ampio display FHD+ Sunlight da 6,72 pollici la cui parte superiore centrale è occupata dalla fotocamera interna. Lo schermo più ampio permette di vivere delle esperienze di gioco e audio-visive più coinvolgenti.

Il display raggiunge 680 nit nella modalità massima di luminosità permettendo di leggere un testo anche sotto il sole di mezzogiorno. Inoltre, l’alta risoluzione di 1080×2400 e una gamma di colori DCI-P3 del 100% forniscono una saturazione e un’accuratezza dei colori profondamente migliorate per offrire immagini più incisive con colori più realistici e vivaci.

OPPO A79 5G in Italia: altoparlanti Dual Stereo potenziati con modalità Ultra Volume

Per offrire un’esperienza di intrattenimento più coinvolgente, questo eccezionale display è abbinato a dei nuovi altoparlanti Dual Stereo che raggiungono l’86% in più di volume rispetto alla generazione precedente, garantendo una qualità audio stereo surround più piena e ricca. Combinati con algoritmi integrati, gli altoparlanti Dual Stereo offrono una riduzione del rumore ottimizzata e una soppressione dell’eco per chiamate più chiare in qualsiasi situazione. Inoltre, a rendere l’esperienza ancora più immersiva è stato implementato anche il suono surround.

La modalità Ultra Volume è stata potenziata sul nuovo A79 5G per massimizzare l’uscita audio degli altoparlanti fino al 300%. Ciò consente agli utenti di godersi le proprie canzoni preferite anche nei luoghi più rumorosi e di non perdersi nessuna una chiamata in arrivo. Quando si utilizzano gli auricolari, la modalità Ultra Volume offre anche la possibilità di aumentare il volume fino al 200% senza influire sulla qualità audio durante le chiamate telefoniche o le chiamate vocali su WhatsApp e Messenger.

OPPO A79 5G in Italia: fotografia straordinaria per ogni occasione

Per offrire immagini superiori, OPPO A79 5G è dotato di un potente sistema di fotocamere composto da una fotocamera AI da 50MP, una fotocamera ritratto da 2MP e una fotocamera selfie da 8MP. Utilizzando la fotocamera principale e i suoi algoritmi di super risoluzione, è ora possibile scattare immagini Ultra-Clear da 108MP ricche di dettagli. Inoltre, una serie di funzioni, tra cui AI Portrait Retouching, Portrait Mode, Ultra Night Mode e Selfie HDR, rendono più facile scattare ritratti straordinari in qualsiasi scenario, in modo tale da far sempre risaltare i soggetti delle immagini dalla folla.

OPPO A79 5G in Italia: fluidità e affidabilità a lungo termine

Per quanto concerne la memoria, OPPO A79 5G dispone di una configurazione RAM da 4/8 GB + ROM da 128 GB/256 GB. La tecnologia di espansione della RAM di OPPO è stata introdotta per convertire temporaneamente lo spazio ROM libero in un massimo di 4 GB/8 GB di RAM, consentendo al telefono di performare in modo più fluido in ogni momento.

Oltre all’hardware aggiornato, il Dynamic Computing Engine di OPPO contribuisce a creare un’esperienza ancora più fluida sul nuovo A79 5G. Il centro di calcolo a livello utilizza la tecnologia di calcolo parallelo per pianificare in modo intelligente le risorse di calcolo e aumentare la fluidità e la stabilità complessiva nelle diverse attività quotidiane. Il Dynamic Computing Engine non solo accelera le velocità di apertura delle app, ma aiuta anche a mantenere più applicazioni in esecuzione allo stesso tempo senza intoppi in background, anche in casi di carico pesante.

Con queste ottimizzazioni, OPPO A79 5G ha superato i test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nel laboratorio di OPPO, garantendo una fluidità fino a 36 mesi che permette agli utenti di godere della stessa velocità di un telefono nuovo anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Inoltre, OPPO A79 5G vanta una potente batteria da 5.000 mAh che può essere caricata al 100% in circa 74 minuti utilizzando la tecnologia di ricarica flash 33W SUPERVOOC di OPPO. Con una sola carica completa, gli utenti possono godere fino a 26 ore di chiamate telefoniche, 14 ore di riproduzione video su YouTube o 6 ore di gioco su PUBG. Bastano solo 5 minuti di carica per ottenere fino a 1,4 ore di video su YouTube o 2,6 ore di chiamate telefoniche.

Disponibilità sul mercato

OPPO A79 5G è disponibile nei colori Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black su OPPO Store, presso i principali rivenditori di prodotti elettronici e nei prossimi giorni su Amazon. Il modello con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ha un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ ed è disponibile nelle colorazioni Mystery Black e Glowing Green mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ha un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ ed è acquistabile nelle colorazioni Mystery Black e Dazzling Purple.

