Oppo A56 5G: annunciato ufficialmente

Oppo ha reso disponibile in Cina il suo nuovo smartphone Oppo A56 5G, dispositivo di fascia media avente come processore un Dimensity 700 coadiuvato da 6GB di memoria RAM

Il nuovo Oppo A56 5G è uno smartphone medio gamma che vuole essere un aggiornamento del modello A55 5G lanciato alcuni mesi fa. L’unica diversificazione risiede nel gruppo fotocamere, sceso da 3 a 2 obiettivi e dall’aggiunta di un vetro più resistente per proteggere il suo imponente display LCD da 6,5″. Il resto della scheda tecnica rimane invariato, se non per l’aggiunta della possibilità della memoria RAM di essere espansa tramite virtualizzazione della memoria ROM (+5GB Max).

Oppo A56 5G: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD da 6,5″ HD+, frequenza di aggiornamento 60Hz, frequenza di campionamento touch 120 Hz, gamma colori 71% NTSC, luminosità 480 nit, rapporto schermo-scocca 88,7% e protezione in vetro Corning Gorilla Glass 3/Panda MN228 ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 ;

; RAM: 6GB di tip o LPDDR4x estendibili fino ad 11GB tramite “virtualizzazione” ;

di tip estendibili fino ad ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 espandibile tramite MicroSD ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 13MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, OTG, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, lettore di impronte digitali laterale ;

; Batteria: 5000mAh ;

; Dimensioni: 163,8 x 75,6 x 8,4mm ;

; Peso: 189,5g ;

; Colori: Nero, Viola, Blue ;

; OS: ColorOS 11.1 basata su Android 11 ;

; Prezzo: circa 215 euro

Oppo A56 5G: analisi

La dotazione hardware inserisce questo Oppo A56 5G nella fascia media del mercato grazie al suo SoC Dimensity 700 di MediaTek supportato dai 6GB o più di RAM. Questa combinazione garantisce una discreta potenza di calcolo e velocità di esecuzione in qualunque contesto d’uso, anche nella fruizione di videogame di una certa complessità (con i dovuti compromessi grafici). Il display LCD da 6,5″ ha una risoluzione solo HD+ con un refresh rate ancorato a 60Hz.

La memoria ROM da 128GB espandibile permetterà poi di immagazzinare un enorme quantitativo di foto/video oltre all’installazione di numerose App dal market di Google. Riguardo il comparto fotografico, questo si avvale di un sensore principale da 13MP che, almeno in linea teorica, dovrebbe essere in grado di generare scatti di sufficiente qualità. Sotto il profilo della connettività va segnalato la presenza del modem 5G per la massima velocità di navigazione e di download/upload di foto e video. Infine, in merito all’autonomia, la batteria con capacità da 5000mAh assicurerà circa 2 giorni di operatività con un uso morigerato del device.

