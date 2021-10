Oppo A54s: il nuovo smartphone finalmente disponibile

Oppo ha annunciato il loro nuovo smartphone, A54s con caratteristiche e prezzi. Vediamo assieme tutti i dettagli dell’ultimo arrivato

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia l’arrivo in Italia di OPPO A54s, arricchendo ulteriormente la gamma Serie A. Pensato per soddisfare al meglio le esigenze della quotidianità, sempre più frenetica e iper-connessa, OPPO A54s offre prestazioni elevate unite a un design elegante e sofisticato. Tra le caratteristiche di punta ci sono l’ampio display Eye Care da 6,52 pollici, una tripla fotocamera in grado di catturare e condividere con estrema facilità ogni istante, e una potente batteria da 5000mAh, per un divertimento senza fine.

“In OPPO siamo convinti che, mai come oggi, sia fondamentale offrire prodotti affidabili, in grado di rispondere ai bisogni dei nostri consumatori, elevando ulteriormente l’esperienza utente. OPPO A54s rappresenta per il nostro ecosistema un’importante aggiunta, un dispositivo senza compromessi che unisce estetica, funzionalità di alto livello e un comparto fotografico estremamente performante. Inoltre, la potente batteria consente di rimanere sempre connessi, permettendo agli utenti di godersi ogni momento della giornata senza preoccupazioni”

— ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Oppo A54s: un comparto fotografico pensato per catturare anche i momenti più memorabili

Il comparto fotografico di OPPO A54s comprende una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e una fotocamera macro da 2MP, consentendo così agli utenti di immortalare ogni ricordo con un semplice click e con una qualità elevata. Questo smartphone è inoltre ideale per coloro che vogliono foto originali e sempre diverse, grazie alla funzionalità Bokeh, che regala il perfetto sfondo sfocato in ogni scatto. OPPO A54s presenta anche una fotocamera frontale da 8MP, per selfie mozzafiato. Infatti, gli algoritmi del software sono in grado di regolare al meglio ogni scatto in base alla luce ambientale, migliorando i colori, le sfumature e la qualità del selfie.

Una batteria potente per un’esperienza senza fine

La batteria da 5000mAh assicura performance elevate per tutto il giorno. Infatti, con una sola carica completa, gli utenti possono godere fino a 34 ore di chiamate, o 21 ore di riproduzione video streaming no-stop. OPPO A54s è l’alleato perfetto da portare con sé in ogni viaggio, in grado di offrire il miglior supporto anche nelle attività più impegnative, senza mai doversi preoccupare del livello di batteria.

Inoltre, la sofisticata tecnologia di ottimizzazione riduce efficacemente il consumo della batteria quando lo smartphone è inattivo: attraverso la funzione Super Nighttime Standby, il dispositivo è capace di consumare solo l’1,32% di energia, permettendo di ripartire al massimo delle prestazioni ogni giorno.

Oppo A54s: stile e performance senza compromessi

OPPO A54s offre uno design moderno, simile agli smartphone di fascia premium. Con uno spessore di soli 8.40mm e un peso di 190g, questo dispositivo unisce perfettamente potenza, estetica e leggerezza. OPPO A54s è dotato di Sblocco laterale con impronta digitale laterale che offre una soluzione più pratica rispetto al tradizionale sistema di sblocco con impronta digitale posteriore.

Inoltre, l’ampio display da 6.52 pollici con funzione Eye Care è pensato per preservare la vista, in qualsiasi momento della giornata. Il display a cristalli liquidi LCD restituisce infatti immagini di qualità superiore per garantire un’esperienza ottimale in qualunque contesto, dal gaming alla visione della propria serie TV preferita, adattando perfettamente la luminosità in base alla luce ambientale. La funzione AI Smart Backlighting consente inoltre di registrare e automatizzare le abitudini di luminosità, fornendo un’esperienza di retroilluminazione intelligente e soprattutto personalizzata.

OPPO A54s è disponibile nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue che, grazie a un particolare processo di lavorazione spray, regalano interessanti giochi di luce e una finitura metallica ancora più forte rispetto alla generazione precedente, rendendo lo smartphone esteticamente originale ed elegante.

ColorOS 11.1 per un’esperienza utente multitasking

ColorOS 11.1 è sistema operativo performante, intuitivo e fluido, con funzionalità pensate per semplificare ulteriormente le diverse attività della giornata. In particolare, FlexDrop garantisce livelli di multitasking elevati, offrendo un’esperienza d’uso senza limiti tra le diverse applicazioni. OPPO A54s è anche il perfetto compagno di viaggio grazie a Google Lens OCR, che permette di tradurre ogni lingua straniera in modo chiaro e immediato. Inoltre, con la compatibilità di Google Nearby, gli utenti possono facilmente condividere foto, video e file con gli amici con un semplice click.

Oppo A54s: prezzi e disponibilità in Italia

OPPO A54s è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi delle catene di elettronica di consumo, nei colori Crystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 229,99€.

Cosa ne pensate dello smartphone di Oppo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.