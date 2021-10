Oppo A54s: disponibile in Italia

L’azienda cinese ha reso disponibile in Italia il suo nuovo smartphone Oppo A54s, dispositivo di fascia medio bassa dotato di obiettivo principale da 50MP ed equipaggiato con un SoC MediaTek Helio G35 e 4GB di memoria RAM

Il nuovo Oppo A54s è uno smartphone di fascia economica privo del supporto alle reti 5G ma provvisto della certificazione IPX4 (resistenza agli schizzi d’acqua). Il cuore pulsante del device è il SoC MediaTek Helio G35 supportato da soli 4GB di memoria RAM. Il pannello principale è un LCD da 6,52″ con notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8MP. A corredare il tutto ci pensa una batteria con capacità da 5000mAh.

Oppo A54s: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD da 6,52″ HD+, frequenza di aggiornamento 60Hz, frequenza di campionamento touch 60Hz, gamma colori 71% NTSC, luminosità 480 nit, rapporto schermo-scocca 88,7% e protezione in Panda Glass ;

; CPU: SoC MediaTek Helio G35 ;

; GPU: PowerVR GE8320 a 680 MHz ;

; RAM: 4GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo eMMC 5.1 espandibile tramite MicroSD ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Connettività: 4G, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, aptX, LDAC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, ingresso jack audio da 3,5mm ;

; Batteria: 5000mAh ;

; Dimensioni: 163,8 x 75,6 x 8,4mm ;

; Peso: 190g ;

; Colori: Pearl Blue e Crystal Black ;

; OS: ColorOS 11.1 basata su Android 11 ;

; Prezzo: 229,99 euro

Oppo A54s: analisi

Grazie al suo enorme display LCD da 6,52” sarà possibile utilizzare con facilità più applicazioni in contemporanea tramite modalità split screen nonché sfruttarlo per la fruizione di contenuti video. La risoluzione, però, si ferma all’HD+ (720 x 1600p). La memoria ROM è da 128GB, capacità che assicura il salvataggio di un gran numero di fotografie, filmati e applicazioni scaricate. Assente come accennato in precedenza il modem 5G, ma il supporto alle reti 4G LTE assicureranno comunque velocità elevate durante il download/upload di dati.

Si segnala la presenza di un comodo jack da 3,5mm per collegare gli auricolari cablati. Il comparto fotografico posteriore si compone di una tripletta di obiettivi, il cui sensore principale è da 50MP, abbastanza da poter assicurare scatti di discreta qualità. La batteria, infine, da 5000mAh dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 1 giorno e mezzo, a patto che non si stressi il telefono con l’uso di applicazioni pesanti per il processore.

