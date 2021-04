Oppo A35: annunciato ufficialmente

E’ stato appena reso disponibile in Cina il nuovo Oppo A35, smartphone di fascia medio-bassa che rappresenta un rebranding del modello A15S confinato al solo mercato indiano

Il nuovo device cinese Oppo A35 si differenzia di poco dal modello A15S, in quanto rispetto a quest’ultimo è dotato unicamente di una capienza della memoria di archiviazione interna ROM raddoppiata, vale a dire da 128GB. A bordo monta un processore octa-core Helio P35 di MediaTek supportato da 4GB di memoria RAM. Il display è un IPS da 6,52″ HD+ con refresh rate a 60Hz su cui è presente il notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8MP. La batteria ha una capacità di 4230mAh ricaricabile attraverso una porta microUSB con ricarica a 10W.

Oppo A35: scheda tecnica

Display: LCD IPS da 6,52″ HD+ , 269ppi , 480 nit , refresh rate 60Hz , rapporto schermo-scocca 88,7% ;

da , , , , ; CPU: MediaTek Helio P35 octa-core ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite porta microSD fino a 256GB ;

fotocamera posteriore: 13MP principale, f/2,2, 2MP macro, f/2,4, 2MP profondità, f/2,4, video fino a 1080p @30fps ;

per archiviazione interna ; fotocamera posteriore: principale, f/2,2, macro, f/2,4, profondità, f/2,4, ; fotocamera anteriore: 8MP , f/2,0;

, f/2,0; connettività: 4G dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5, jack da 3,5mm, GPS, Beidou, Glonass, Galileo ;

; batteria: 4.230mAh , ricarica 5V/2A;

, ricarica 5V/2A; dimensioni: 164 x 75,4 x 7,9mm ;

x x ; peso: 177g ;

; colori: Ice Jade White, Glass Black e Mist Sea Blue ;

; OS: ColorOS 7.2 con Android 10 ;

; Prezzo: non disponibile;

Oppo A35: analisi

Ciò che risalta dalla scheda hardware dell’Oppo A35 è la risoluzione dello schermo, solamente HD+ nonostante le generose dimensioni e l’assenza del modem 5G per una maggiore velocità di navigazione ad internet. In compenso è presente il jack da 3,5mm per le cuffie ed una batteria da 4230mAh in grado di coprire un’intera giornata grazie e soprattutto al SoC non estremamente energivoro. Il modulo fotografico posteriore composto da 3 obbiettivi dovrebbe garantire scatti di un livello sufficiente. E’ uno smartphone che se lanciato al giusto prezzo potrebbe far breccia in quella fascia di utenza che ricerca un dispositivo economico, sufficientemente potente e soprattutto dalla lunga durata operativa.

