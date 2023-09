Onyx BOOX Palma: arriva il Mobile ePaper da 6 pollici

Onyx BOOX annuncia ufficialmente la disponibilità di BOOX Palma, il primo Mobile E Ink Device con display da 6,13″ e tecnologia BOOX Super Refresh

ONYX International annuncia oggi la disponibilità di Palma, il primo dispositivo Mobile ePaper con schermo da 6,13″. Palma si distingue dalla concorrenza grazie alle sue eccezionali caratteristiche, offrendo agli utenti un’esperienza di lettura senza precedenti che combina un display simile alla carta, prestazioni senza interruzioni e una portabilità straordinaria. Palma è disponibile da oggi presso il negozio ufficiale BOOX.

Onyx BOOX Palma: display con incredibile qualità visiva

Il cuore di Palma è il suo schermo ePaper da 6,13 pollici, che utilizza la tecnologia touchscreen E Ink Carta 1200. Questa tecnologia offre agli utenti un’esperienza di lettura naturale che riproduce da vicino la texture della carta. Con un’impressionante risoluzione di 300PPI, il testo appare nitido e chiaro, migliorando la leggibilità e riducendo l’affaticamento degli occhi. Le luci frontali dual-tone regolabili assicurano una lettura senza sforzo sia di giorno che di notte, mentre il display privo di riflessi, simile alla carta, garantisce una lettura confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

Prestazioni sempre fluide

La caratteristica distintiva di Palma sono le prestazioni eccezionalmente-fluide, grazie all’integrazione della tecnologia BOOX Super Refresh e di una avanzata CPU Qualcomm octa-core. Questa combinazione consente al dispositivo di operare senza intoppi in una varietà di compiti, tra cui la lettura, la navigazione web e l’utilizzo di app, offrendo un’esperienza utente impareggiabile.

Onyx BOOX Palma: design compatto e funzionalità avanzate

In termini di design, Palma è compatto e si adatta comodamente al palmo della mano, pur offrendo incredibili funzionalità. Grazie al sistema operativo Android 11 e alla presenza del Google Play Store, gli utenti hanno accesso a una vasta gamma di applicazioni che possono essere facilmente scaricate direttamente sul dispositivo. Che si tratti di strumenti di comunicazione essenziali come Gmail e WhatsApp o qualsiasi altra app preferita, Palma garantisce un’esperienza senza soluzione di continuità per l’installazione e l’uso.

Ampio spazio di archiviazione e compatibilità

Palma offre un’ampia capacità di archiviazione con i suoi 6GB di RAM + 128GB di ROM, espandibili ulteriormente tramite uno slot per microSD. Supporta 24 formati popolari, tra cui EPUB, MOBI, TXT e CBR, garantendo un’esperienza di lettura senza interruzioni. L’integrazione con servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive consente un comodo accesso ai file online. Presente anche una fotocamera da 16MP con flash LED, che consente di convertire facilmente documenti cartacei in testo digitale.

Onyx BOOX Palma: una vita equilibrata con Palma

Oltre ad essere un eReader portatile, Palma promuove uno stile di vita sano minimizzando le distrazioni digitali. Gli utenti hanno l’opzione di disconnettersi dalla rete per concentrarsi su relazioni e interazioni umane o riconnettersi al WiFi per un accesso completo a Internet. Questa funzione promuove abitudini digitali consapevoli, favorendo una connessione più forte con il mondo fisico. Limitando le distrazioni, gli utenti possono migliorare la concentrazione e la produttività per un’esperienza di lettura più appagante.

Disponibilità e prezzo

BOOX Palma è disponibile al preordine da oggi sullo store ufficiale BOOX al prezzo di listino di €299 con custodia magnetica gratuita. Che ne pensate del nuovo dispositivo di Onyx Boox? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!