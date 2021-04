OnePlus OneForAll: le nuove imperdibili offerte

La nuova promozione OneForAll di casa OnePlus celebra i 3 milioni di utenti registrati in Europa. Scopriamo insieme di cosa si tratta

OnePlus celebra un traguardo in Europa con 3 milioni di utenti registrati sulla piattaforma. L’azienda annuncia offerte speciali su OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord, OnePlus N10 e OnePlus N100 esclusivamente su oneplus.com. Per celebrare il viaggio con la sua comunità e i 3 milioni di utenti registrati dall’Europa, OnePlus ha annunciato il lancio di “One For All“, a partire dal 21 aprile.

OnePlus OneForAll: le offerte

La campagna a tempo limitato di 3 giorni, terminerà il 23 aprile e offrirà fino al 25% di sconto su alcuni dispositivi e accessori OnePlus, come fino a 150€ di sconto su OnePlus 8T, fino a 100€ di sconto su OnePlus 8 Pro e 50€ di sconto su OnePlus Nord. A rendere ancora più accattivante l’iniziativa è un’estrazione che offre ulteriori sconti tra cui un aggiuntivo 50% sui prodotti scontati o il premio finale, un OnePlus Collectible in edizione limitata. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link.

La parola di OnePlus

Parlando dell’iniziativa, Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, ha dichiarato:

“La community è stata la pietra angolare del successo di OnePlus fin da quando il nostro primo dispositivo OnePlus One è stato messo in vendita nell’aprile 2014. OnePlus One è stato uno dei lanci più speciali nella storia degli smartphone, perché disponibile solo attraverso un invito personalizzato e venduto esclusivamente attraverso oneplus.com. Abbiamo venduto più di 1,5 milioni di unità di OnePlus One a livello globale, esclusivamente attraverso il nostro sito e-commerce e con quasi nessun budget pubblicitario. Mentre continuiamo la nostra avventura, la campagna One For All celebra la nostra comunità che oggi è cresciuta fino a oltre 10 milioni di membri a livello globale, con 3 milioni di utenti europei registrati su oneplus.com.”

Nel corso degli anni, OnePlus ha lanciato molti smartphone flagship e l’anno scorso ha introdotto le serie OnePlus Nord e OnePlus Nord N come estensione dell’approccio Never Settle, che punta a creare i migliori prodotti e la migliore esperienza utente nel segmento di fascia media, permettendo di condividere la tecnologia OnePlus con più utenti in tutto il mondo. L’ultima arrivata nel portafoglio prodotti high-end è la serie OnePlus 9 composta dai due modelli OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, top di gamma del marchio, caratterizzati dalla fotocamera premium Hasselblad Camera for Mobile, da un display ad alta frequenza di aggiornamento di nuova generazione e dalla tecnologia di ricarica wireless veloce che supera le soluzioni di ricarica cablata della concorrenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito.

